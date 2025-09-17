Ji-Paraná amplia atendimentos no Hospital Municipal com Clínica de Fisioterapia

Publicada em 17/09/2025 às 14h43
A Prefeitura de Ji-Paraná, em parceria com a Faculdade Estácio, implantou a Clínica de Fisioterapia do Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz, oferecendo mais um avanço na rede pública de saúde. O espaço é totalmente voltado para pacientes internados, garantindo suporte especializado em fisioterapia respiratória e motora, fundamental para acelerar a recuperação e reduzir o tempo de internação.
Os atendimentos acontecem às segundas e quartas-feiras, das 14h às 18h, com uma equipe composta por um preceptor e seis alunos formandos do curso de Fisioterapia, sempre sob supervisão profissional. Todos os equipamentos e macas foram fornecidos pela Faculdade Estácio, o que significa que a iniciativa não gera custos para o município.
Benefícios diretos à população
O serviço garante que pacientes internados recebam fisioterapia desde o início do tratamento, contribuindo para a recuperação funcional, melhora da qualidade de vida e continuidade do cuidado após cirurgias ou internações prolongadas. Entre os principais beneficiados estão crianças atendidas no pronto-socorro infantil com crises respiratórias, pacientes com problemas pulmonares, uso de dreno de tórax e aqueles que necessitam de reabilitação motora.
Parceria que fortalece a saúde e a formação acadêmica
Além dos benefícios à população, a parceria também promove a integração entre ensino e serviço, oferecendo experiência prática aos acadêmicos e fortalecendo a troca de conhecimento entre estudantes, professores e profissionais do hospital. Essa cooperação resulta em capacitação constante e até mesmo na possibilidade de pesquisas e projetos que ampliam o impacto positivo na saúde pública local.
Compromisso com a saúde pública
O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), destacou a importância dessa iniciativa para a cidade:
“Estamos trabalhando para garantir uma saúde pública mais eficiente e humanizada. Essa parceria com a Estácio é um exemplo de como, unindo forças, conseguimos ampliar os atendimentos, reduzir custos e oferecer mais qualidade de vida para a nossa população. É assim que queremos avançar: com responsabilidade e compromisso com cada cidadão de Ji-Paraná.”
A Prefeitura reforça que iniciativas como esta comprovam que, por meio de parcerias estratégicas, é possível ampliar os atendimentos, fortalecer a rede municipal de saúde e entregar resultados concretos aos cidadãos.
