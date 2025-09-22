Jean Mendonça entrega equipamentos agrícolas à associação em Pimenta Bueno

Publicada em 22/09/2025 às 15h27
O deputado Jean Mendonça participou da entrega de dois equipamentos agrícolas à Associação dos Pequenos Agricultores do Projeto de Assentamento do Ribeirão Grande (APAPARGRA), localizada no setor Dimba, em Pimenta Bueno.
Foram entregues uma grade aradora e uma roçadeira de arrasto, implementos adquiridos por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado. Segundo ele, os equipamentos devem contribuir diretamente para o trabalho dos produtores rurais da associação.
“Esses implementos vão fazer toda a diferença na vida dos pequenos produtores da APAPARGRA”, declarou Jean Mendonça. O parlamentar acrescentou que a iniciativa foi possível por meio da emenda destinada especificamente para atender à agricultura familiar.
Ele também destacou a importância de apoiar o setor produtivo local. “Acreditamos no potencial da nossa agricultura familiar e da força que vem do campo”, afirmou.
De acordo com o deputado, a ação faz parte de um conjunto de medidas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar em Pimenta Bueno e na região.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!