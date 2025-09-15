Jean Mendonça anuncia investimento de R$ 2 milhões em pavimentação da estrada Rei Davi

Por RondôniaDinâmica
Publicada em 15/09/2025 às 14h10
O deputado estadual Jean Mendonça confirmou a destinação de R$ 2 milhões em emenda parlamentar para a pavimentação da estrada Rei Davi, localizada em Espigão do Oeste.
A obra prevê a aplicação de 2 km de asfalto, com a expectativa de oferecer mais segurança, conforto e fluidez aos moradores da região.
Segundo o parlamentar, a intervenção atende a uma solicitação antiga da comunidade. Ele destacou que a execução do projeto ocorre em parceria com o prefeito Professor Weliton, o vice-prefeito Darci e os vereadores Genézio, Severino e Professor Hermes.
A iniciativa tem como objetivo melhorar as condições de mobilidade e contribuir para o desenvolvimento local, beneficiando centenas de famílias que utilizam diariamente a via.
