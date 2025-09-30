Jaru sediará 7ª etapa do Estadual de Motocross nos dias 4 e 5 de outubro

Publicada em 30/09/2025 às 14h49
O município de Jaru será palco da 7ª etapa do Campeonato Rondoniense de Motocross, marcada para os dias 4 e 5 de outubro, na Chácara do Esquadrão do Barro, localizada no setor chacareiro da cidade. A organização do evento é da Associação Esquadrão do Barro e o custeio está a cargo da Prefeitura de Jaru.
De acordo com os organizadores, mais de 150 pilotos, a partir de cinco anos de idade, disputarão em 14 categorias. A etapa contará não apenas com competidores de Rondônia, mas também com representantes do Acre, Amazonas, Mato Grosso e Roraima.
O acesso será gratuito ao público, que poderá acompanhar as provas em espaço estruturado com arquibancada coberta, praça de alimentação e banheiros climatizados.
A programação terá início no sábado, dia 4, às 13h, com treinos classificatórios. No mesmo dia, a dupla Glauber e Gleydson se apresenta a partir das 18h. No domingo, dia 5, as atividades começam às 8h e prosseguem até as 17h30, com disputas ao longo do dia e show de acrobacias aéreas.
O prefeito Jeverson Lima comentou sobre a realização da competição no município. “Nos sentimos honrados e orgulhosos em receber uma competição desta magnitude, que além de fortalecer as atividades esportivas, também movimenta vários setores da nossa economia local, como a rede hoteleira, supermercados, lanchonetes, restaurantes, entre outros”, afirmou.
