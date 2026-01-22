De virada Gazin Porto Velho vence o Barcelona com dois gols de Emerson Bacas

Publicada em 22/01/2026 às 08h40
Nesta quarta feira o Aluízio Ferreira recebeu dois jogos do Rondoniense Sicredi, a tarde Barcelona e Gazin Porto Velho entraram em campo Às três e meia da tarde sob forte calor, quando a bola rolou o Gazin Porto Velho chegou duas vezes com perigo, dando trabalho ao goleiro Evan do Barcelona, mas quem marcou primeiro foi o Barcelona, Jararaca levantou na área a e encontro e encontrou Pedro Henrique que só teve o trabalho de empurrae para as rede, um a zero Barcelona.
A Locomotiva foi em busca do empate e conseguiu em um belo chute de forte de Emerson Bacas que bateu forte de fora da área no esquerdo do goleiro Evan, a o gol da virada aconteceu poucos minutos depois, em bela trama no ataque, Luan Viana em um toque de letra deixa Emerson Bacas na cara do gol, com categoria Emerson Bacas com um toque sutil tira do goleiro Evan e vira o placa para a Locomotiva.
No meio da partida uma nota triste, um lance que assustou a torcida no Aluízio Ferreira, o zagueiro Athyla e o meia Karl se chocaram, com o forte impacto o meia do Barcelona apagou por alguns segundos, em seguida Karl já com a consciência retomada foi levado ao hospital. Karl sofreu fratura na face e é acompanhado pelo clube.
No início do segundo tempo, a Gazin Porto Velho chegou ao terceiro gol após bela troca de passe Anderson ampliou o placar. Nos acrécimos o Barcelona descontou numa bela cobrança de falta de Jararaca que venceu o goleirão Serjão. Mas não teve tempo pra mais nada, a Gazin Porto Velho chega a quatro pontos enquanto o com os três pontos conquistados em Cacoal diante do Cacoalense.
Na próxima rodada o Gazin Porto Velho viaja até Ji-Paraná, onde enfreta o Galo da BR no estádio Biancão, que recebe o clássico da rodada.
