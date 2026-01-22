Laerte Gomes garante mais de R$ 1,1 milhão para construção de quadra poliesportiva da APAE de Itapuã do Oeste

Publicada em 22/01/2026 às 13h40
Durante o encontro, o deputado Laerte Gomes destacou a importância da APAE (Foto: Juliana Martins)
Nesta quinta-feira (22), a diretoria da APAE de Itapuã do Oeste foi recebida pelo deputado estadual Laerte Gomes (PSD) em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), em uma visita marcada por gratidão, diálogo e avanços concretos para a educação especial no município.
Na oportunidade, os representantes da entidade agradeceram ao parlamentar pela destinação de recurso no valor de R$ 1.169.096,76, já empenhado, que será investido na construção de uma quadra poliesportiva completa para atender os assistidos da APAE.
O investimento é fruto de uma solicitação apresentada pelo prefeito Nei Martins, pela primeira-dama Angélica Martins e pela vereadora Mineia Villa, reforçando a união de esforços em prol de uma instituição que desempenha papel fundamental no cuidado, inclusão e desenvolvimento de pessoas com deficiência em Itapuã do Oeste.
Durante o encontro, o deputado Laerte Gomes destacou a importância da APAE e reafirmou seu compromisso com ações que promovam dignidade, inclusão social e qualidade de vida.
“A APAE realiza um trabalho sério, humano e transformador. Investir nessa entidade é investir em pessoas, em famílias e no futuro do município”, afirmou o parlamentar.
Além do prefeito Nei Martins, da primeira-dama Angélica e da vereadora Mineia Villa, participaram da reunião a presidente da APAE, Simone Nogueira, o diretor da Escola da entidade, Wellington Nogueira, e a voluntária Elizandra Ariana. Todos ressaltaram a sensibilidade e o olhar atento do deputado para as demandas locais, reconhecendo a parceria como decisiva para a concretização desse importante projeto.
A nova quadra poliesportiva vai ampliar as atividades pedagógicas, esportivas e de integração social, contribuindo diretamente para o bem-estar físico e emocional dos alunos atendidos pela instituição. A iniciativa reforça mais uma conquista do mandato do deputado Laerte Gomes em favor de Itapuã do Oeste e de entidades que fazem a diferença na vida da população.
