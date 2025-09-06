Jaru sedia oficina do Tribunal de Contas de Rondônia sobre elaboração do Plano Decenal de Educação 2026-2036

Publicada em 06/09/2025 às 08h30
O município de Jaru, ao longo dessa semana, foi sede da Oficina de Elaboração do Plano Decenal de Educação 2026-2036, promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO). A capacitação foi ministrada pelo auditor de controle externo, José Carlos de Souza Colares e Carlos Santiago de Albuquerque, técnico de controle externo.
Equipes dos municípios de Theobroma, Mirante da Serra e Governador Jorge Teixeira também participaram da oficina, que teve como objetivo auxiliar os profissionais na elaboração dos Planos Municipais de Educação (PMEs) e garantir que cada cidade consiga elaborar um planejamento consistente e que atenda às necessidades de sua comunidade escolar. Os PMEs precisam estar alinhados às diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação (PNE), que tem vigência de uma década.
A secretária de educação, Cleide Gonçalves Prates, afirmou que a Prefeitura de Jaru tem um compromisso contínuo com a educação e trabalha de forma colaborativa com os municípios parceiros, garantindo um ensino inclusivo, de qualidade e com políticas púbicas sólidas.
