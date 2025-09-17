Jaru conquista, pelo terceiro ano consecutivo, nota máxima em qualidade da informação contábil e fiscal

Publicada em 17/09/2025 às 14h13
Pelo terceiro ano seguido, a Prefeitura de Jaru integra o seleto grupo de municípios brasileiros que alcançaram a Nota A, nível máximo em Qualidade da Informação Contábil e Fiscal.
A avaliação é conduzida anualmente pelo Tesouro Nacional, que analisa e compara os relatórios enviados pelos municípios. Os que atingem mais de 95 pontos, conforme os critérios estabelecidos, recebem a certificação com Nota A, que representa maior credibilidade e clareza na gestão dos dados.
O prefeito Jeverson Lima destacou que o resultado é fruto do compromisso da administração com a correta aplicação dos recursos e a transparência na prestação de contas. “Reafirmamos nosso compromisso em seguir trabalhando de forma responsável, garantindo que os recursos retornem em benefícios para a população. Além disso, continuaremos assegurando que os órgãos fiscalizadores tenham total acesso às informações sobre a aplicação das verbas públicas”, afirmou
O prefeito também fez questão de reconhecer e parabenizar a dedicação da equipe do Órgão Central de Contabilidade, sob a coordenação da contadora Ruth Machado, pelo empenho e profissionalismo na condução das informações.
