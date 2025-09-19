Investimentos em infraestrutura são ampliados pelo governo de rondônia com obras de asfaltamento em Porto Velho

Publicada em 19/09/2025 às 15h51
Os investimentos em infraestrutura têm chegado a todas as regiões do estado. Em Porto Velho, o governo de Rondônia está executando obras de asfaltamento que beneficiam diferentes bairros. No Bairro Castanheira, Zona Sul da Capital, por exemplo, foram entregues 4,45 quilômetros de pavimentação asfáltica. Entre as ruas contempladas estão a Tamborim, Acordeon e Sanfona.
A nova pavimentação, realizada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), trouxe melhorias significativas para a comunidade, oferecendo acesso mais ágil e seguro, além de valorizar os imóveis da região e promover mais qualidade de vida aos moradores.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, com serviços em execução em todo estado, o governo promove o desenvolvimento por meio de obras de infraestrutura urbana que beneficiam e promovem mais dignidade à população. “As obras oferecem melhores condições de trafegabilidade, transformando o dia a dia da população, com ruas mais seguras e eficientes”, salientou.
Morador do bairro há 15 anos, Edvaldo Moraes, compartilhou a satisfação de ver a rua onde vive receber asfalto. “Fico feliz com o progresso chegando. No período seco, era muita poeira, e no período de chuvas, muita lama, o que dificultava sair de casa e as crianças irem para escola. As roupas sujavam mais, e as portas e janelas precisavam ficar sempre fechadas, senão tínhamos que lavar a casa de duas a três vezes por dia. Agora, com a rua asfaltada, é um sonho realizado”, afirmou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, ressaltou a importância das obras no bairro. “O trabalho realizado demonstra que o governo do estado está presente em todas as regiões. Além da pavimentação, a obra garante mais segurança no trânsito e melhores condições de trafegabilidade para motociclistas e motoristas, além de agilizar o acesso às vias principais do bairro, que conectam a região central da Zona Sul à BR-364.”
