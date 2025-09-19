Inscrições para participação de artesãos no Duelo na Fronteira 2025 seguem até 30 de setembro

Publicada em 19/09/2025 às 14h46
Estão abertas as inscrições para os artesãos interessados em participar do Duelo na Fronteira 2025. Que acontece no município de Guajará-Mirim, entre os dias 22 e 27 de outubro, no Bumbódromo Márcio Menacho. O período inscrições segue até o dia 30 de setembro de 2025 e deve ser realizado exclusivamente por meio de formulário on-line, disponível no link: Formulário de Inscrição, com o objetivo de valorizar e dar visibilidade ao trabalho artesanal local, oferecendo um espaço para que artistas exponham e comercializem suas produções durante o festival. Além de movimentar a economia criativa, o espaço do artesanato também fortalece a identidade cultural da região, aproximando o público da diversidade e riqueza dos saberes manuais.
SOBRE O EVENTO
O evento com entrada gratuita, celebra a rivalidade amistosa entre os bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho, reafirmando a força e a tradição da cultura rondoniense.
Além da tradicional disputa, o festival contará com apresentações culturais, shows musicais, praça de alimentação e estrutura completa para receber moradores e turistas, com reforço na segurança. Promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), em parceria com a Prefeitura de Guajará-Mirim e a Associação Cultural Waraji (ACW), o evento é reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Rondônia pelo Decreto nº 28.455, de 21 de setembro de 2023.
Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Coordenação do Programa do Artesanato de Rondônia (PAB-RO) pelo telefone (69) 9 9283-7672, até as 13h30.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!