Inscrições para o 14º Prêmio MPRO de Jornalismo começam na próxima semana, no dia 9 de setembro

A contagem regressiva já começou! Faltam poucos dias para o início das inscrições do 14º Prêmio MPRO de Jornalismo, promovido pelo Ministério Público de Rondônia. O prazo se inicia em 9 de setembro e se estende até 14 de outubro.
Estão credenciados a participar do concurso profissionais com reconhecida atuação em veículos de comunicação e, ainda, acadêmicos do curso de graduação de Comunicação Social – habilitação em Jornalismo.
O 14º Prêmio MPRO de Jornalismo traz como tema central "Ministério Público de Rondônia em defesa dos direitos da sociedade na Amazônia". Embora o tema seja inspirador para reflexão e aprofundamento, não será obrigatório que os conteúdos se restrinjam exclusivamente a ele. A proposta é incentivar uma diversidade de abordagens e perspectivas, desde que os trabalhos estejam relacionados à atuação do MPRO — seja em suas áreas finalísticas (judicial e extrajudicial) ou na esfera de gestão institucional.
Assim, os trabalhos inscritos poderão explorar livremente a atuação do MPRO em diversas frentes, como Consumidor, Criminal e Tribunal do Júri, Direitos Humanos, Educação, Eleitoral, Execução Penal, Habitação e Urbanismo, Idoso, Infância e Juventude, Meio Ambiente, Ordem Tributária, Patrimônio Público, Pessoa com Deficiência, Saúde, Segurança Pública, Violência Doméstica e Feminicídio.
Inscrições
A inscrição deverá ser realizada no hotsite do Prêmio de Jornalismo , que foi inteiramente reformulado, oferecendo um visual moderno e navegação intuitiva ao usuário. Para participar, basta que seja feito o preenchimento de dados essenciais e inserção o trabalho, por meio de links ou uploads de arquivos em MP4, a depender da categoria.
A entrega de documentos obrigatórios será exigida apenas dos autores de reportagens finalistas, na última etapa do concurso.
Outra novidade é a “Área do Participante”, em que cada usuário poderá acompanhar o status de suas inscrições e ter uma visão geral de sua participação na iniciativa.
Regulamento
O regulamento completo está disponível no hotsite, incluindo os critérios de avaliação para cada categoria, definidos pela Comissão de Julgamento.
O edital também reforça que os trabalhos devem ser inteiramente autorais, permitindo apenas o uso pontual de recursos visuais de terceiros, desde que devidamente creditados.
Categorias e premiação
O prêmio contempla quatro categorias: Telejornalismo, Webjornalismo, Cinegrafia e Destaque Acadêmico.
O valor da premiação é de R$12 mil para o 1º lugar, R$7 mil para o 2º lugar e de R$5 mil para o 3º colocado. A categoria Destaque Acadêmico terá premiação única, no valor de R$ 3 mil.
Atenção aos prazos!
Serão aceitos trabalhos jornalísticos publicados entre 14 de outubro de 2024 e 14 de outubro de 2025.
As inscrições serão feitas através do hotsite do concurso, criado especialmente para o certame, que pode ser acessado pelo portal do MPRO, na aba “Comunicação”.
Em caso de dúvida, o candidato inscrito deve fazer contato com os organizadores, pelo e-mail premiojornalismo@mpro.
