CONCURSO

Inscrições para o 14º Prêmio MPRO de Jornalismo começam na próxima semana, no dia 9 de setembro

Estão credenciados a participar do concurso profissionais com reconhecida atuação em veículos de comunicação e, ainda, acadêmicos do curso de graduação de Comunicação Social – habilitação em Jornalismo.