Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais estão abertas até o dia 5 de outubro, em Porto Velho

Publicada em 29/09/2025 às 16h36
Jovens em início de carreira e trabalhadores já na ativa aproveitam o fácil acesso ao ensino profissionalizante em Rondônia para se capacitarem profissionalmente. Com o objetivo de atender esse público, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até o dia 5 de outubro para cursos profissionalizantes presenciais em diversas áreas. Os interessados podem se inscrever, através do link.
As aulas serão ministradas na sede da Escola Técnica Estadual (Etec) do Idep, localizada na avenida Tiradentes – Setor Industrial e nos polos Orlando Freire e Flora Calheiros. Haverá turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. A idade mínima para se inscrever na maioria dos cursos é 15 anos sendo, portanto, uma oportunidade para adolescentes que estão à busca do primeiro emprego.
DESENVOLVIMENTO
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ao viabilizar a qualificação de mão de obra a todos os cidadãos em idade de ingressar no mercado de trabalho, a gestão estadual cumpre uma das atribuições fundamentais da administração pública, que é garantir o desenvolvimento socioeconômico. “Com o estudante preparado para ocupar um posto de trabalho ou abrir o próprio negócio, toda a sociedade sai ganhando, porque além de profissionais competentes, as empresas oferecem produtos e serviços de qualidade ao público”, evidenciou.
TECNOLOGIA
O estudante Jônatas Eliel Paulino Xavier, de 17 anos, decidiu construir uma carreira voltada ao mundo tecnológico. Aluno do 3º ano do ensino médio faz atualmente o Curso de Excel do Básico ao Avançado, mas já tem planos de se matricular no Curso Técnico em Informática. “Quero ter um currículo atualizado para conquistar novas oportunidades”, planeja o aluno que mora no bairro Tancredo Neves.
Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, os cursos oferecidos pela instituição além de contemplarem quem busca se habilitar em uma profissão, motivam o trabalhador a realizar a reconversão profissional, ou seja, mudar de área caso esteja vislumbrando ascensão em outros segmentos econômicos.
Com as mudanças frequentes no mercado de trabalho devido aos surgimentos de várias profissões impulsionadas pelo avanço tecnológico, os profissionais precisam se atualizarem para não ficarem para trás da onda de inovações que impactam o cotidiano na sociedade moderna. “Robótica, Drone e Inteligência artificial são algumas das novidades que passaram a fazer parte do dia a dia de quem busca acompanhar a evolução”, salientou.
CURSOS OFERTADOS
Etec
– Operador de Drone
– Espanhol Básico
– Assistente Administrativo
– Informática Aplicada
– Informática Básica
– Comunicação e Expressão
Orlando Freire
– Gestão de Custos
– Auxiliar Administrativo
– Fundamentos da Administração
– Oratória
– Norma Regulamentadora – NR 06 (Equipamento de Proteção Individual (EPI)
– Norma Regulamentadora – NR 10 (Segurança em Instalações Elétricas)
– Penteados e Tranças
– Inglês Instrumental I
– Inglês Instrumental II
– Gestão da Produção
– Português Instrumental
– Contabilidade Básica
– Excel do Básico ao Avançado
– Manicure e Pedicure
Flora Calheiros
– Maquiagem para Festa
– Operador de Computador
– Gestão de Custos
– Gestão de Pessoas
– Introdução de Segurança do Trabalho
-Auxiliar Administrativo
-Planejamento Estratégico
-Gestão da Qualidade
– Introdução à Inteligência Artificial
– Empreendedorismo
– Flores Gigantes
– Artesanato em Papel Origami
– Excel do Básico ao Avançado
Comentários
Seja o primeiro a comentar!