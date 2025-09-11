Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais estão abertas até domingo, 14, em Porto Velho

Publicada em 11/09/2025 às 11h41
A variedade de cursos ofertados pelo ensino profissionalizante amplia as chances do estudante se capacitar em diferentes áreas. O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas para cursos em diversos ramos de atividades em Porto Velho. O candidato pode se inscrever até este domingo (14), através dos links disponibilizados no site da instituição https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-formacao-inicial-15-2025-inscricoes-09-09-2025-a-14-09-2025/ e https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-qualificacao-profissional-15-2025-inscricoes-09-09-2025-a-14-09-2025/. As aulas acontecerão na sede da Escola Técnica Estadual (Etec), e nos polos Orlando Freire e Flora Calheiros
Para o govenador de Rondônia, Marcos Rocha, a qualificação da mão de obra contempla estudantes de todas as regiões do estado, sendo um benefício acessível a todos os cidadãos em idade de ingressar no mercado de trabalho. “Os investimentos do governo de Rondônia em cursos profissionalizantes, oportuniza a muitos trabalhadores ocupar postos de trabalho ou abrir o próprio negócio, inclusive jovens em início de carreira, que estão tendo a oportunidade de se preparar para conseguir o primeiro emprego, um dos fatores que contribuem para a redução da taxa de desemprego no estado”, ressaltou.
CURRÍCULO ATUALIZADO
Sofia Vitória dos Reis, de 16 anos, aproveita a democratização da formação profissional para atualizar o currículo. Aluna do 1º ano do ensino médio, a moradora do Bairro Socialista está fazendo atualmente o Curso Auxiliar de Recursos Humanos. “Já fiz os cursos de Gestão da Qualidade, Oratória e Auxiliar Administrativo, porque quero estar capacitada quando chegar ao mercado de trabalho”, argumentou a estudante.
Conforme a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, tanto jovens em início de carreira quanto trabalhadores já na ativa estão tendo novas chances de crescer profissionalmente graças os cursos que são oferecidos pela instituição. “A busca pelo conhecimento deve ser contínua, pois, cada vez mais a inovação está presente nas empresas, exigindo do colaborador competências e habilidades conforme as demandas que surgem no mercado de trabalho”, destacou.
CURSOS OFERECIDOS
Sede Etec
Operador de Drone
Excel do Básico ao Avançado
Photoshop
Orlando Freire
Auxiliar Administrativo
Português Instrumental
Oratória
História da Arte
Maquiagem para Festa
Flores Gigantes
Artesanato em Papel Origami
Norma Regulamentadora – NR – 06 (Equipamento de Proteção Individual)
Inglês Básico
Assistente de Contabilidade
Manicure e Pedicure
Flora Calheiros
Primeiros Socorros
Excel do Básico ao Avançado
Maquiagem para Festa
