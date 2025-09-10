Inovação amazônica conquista espaço nacional com apoio do Sebrae e parceiros

Publicada em 10/09/2025 às 15h34
Startup criada na UNIR é premiada em edital nacional da ABDI como única representante da região Norte
Amazônia vem ganhando espaço no cenário nacional da inovação com a conquista da Ecotech Amazônia, startup criada na Universidade Federal de Rondônia (UNIR), que foi selecionada no edital promovido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).
A empresa é a única representante da região Norte entre os projetos aprovados, consolidando o potencial regional na criação de soluções tecnológicas para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs).
O resultado só foi possível graças à atuação conjunta da Rede Tambaquitech, uma articulação estratégica que reúne UNIR, Sebrae em Rondônia, Senai/Fiero e outras instituições parceiras. A iniciativa busca valorizar a identidade amazônica e, ao mesmo tempo, fortalecer o desenvolvimento tecnológico regional.
O Sebrae em Rondônia teve papel fundamental no processo, oferecendo diagnósticos sobre os principais gargalos enfrentados pelas MPMEs locais, especialmente em relação à baixa maturidade digital e à resistência à adoção de novas tecnologias. Essa contribuição foi essencial para adequar a proposta às demandas reais dos pequenos negócios e garantir maior aderência ao edital.
Segundo Rangel Miranda, Head de Inovação do Sebrae em Rondônia, “o Sebrae Rondônia vem colhendo excelentes resultados do trabalho iniciado há nove anos com foco no desenvolvimento de startups, se tornando um dos principais protagonistas do ecossistema de inovação do estado”.
A solução proposta pela Ecotech Amazônia utiliza automação e inteligência artificial para gestão de redes sociais e relacionamento com clientes, permitindo que as micro, pequenas e médias empresas ampliem sua presença digital e aumentem suas vendas online. Com o financiamento da ABDI, a startup implementará um projeto piloto em mais de 80 empresas de Rondônia, com expectativa de dobrar a maturidade digital das participantes e elevar em até 30% sua produtividade.
Além dos impactos econômicos, a iniciativa também promove inclusão digital e qualificação de empreendedores, fortalecendo um ecossistema de inovação sustentável e inclusivo para a região.
A conquista abre caminho para novas ações integradas entre Sebrae, UNIR e demais parceiros. Estão previstas, para 2025, a realização de Maratonas de Inovação nos campus da UNIR.
Essas iniciativas reforçam o compromisso institucional do Sebrae em Rondônia em apoiar o empreendedorismo inovador e contribuir para a redução das desigualdades regionais, alinhando o estado às tendências nacionais e internacionais de transformação digital.
