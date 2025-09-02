Imunização em São Francisco do Guaporé é reforçada pelo governo com busca ativa e mobilização comunitária

Publicada em 02/09/2025 às 10h25
No primeiro dia de atividades da 4ª edição da Campanha Vacinação Sem Fronteira, uma das equipes da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa/RO) foi destacada para apoiar e fortalecer a imunização no município de São Francisco do Guaporé, na fronteira com a Bolívia. Após percorrer mais de 600 quilômetros desde Porto Velho, os profissionais iniciaram a jornada com foco na vacinação contra o sarampo e outras doenças preveníveis.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação, além de reforçar a imunização e orientações sobre a importância das vacinas, fortalece as medidas voltadas à qualidade de vida e saúde da população rondoniense.
O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, ressaltou o compromisso do governo estadual em apoiar os municípios da fronteira. “A Vacinação Sem Fronteira fortalece a imunização, leva insumos, vacinadores e toda a estrutura necessária para ampliar o alcance da cobertura vacinal e proteger a nossa população.”
Ao chegar, os vacinadores organizaram os insumos na coordenação de imunização e alinharam o trabalho com a equipe municipal em reunião com a secretária de Saúde, Maria José de Oliveira. A gestora destacou que, além de atender a população local, São Francisco do Guaporé também vacina cidadãos bolivianos que cruzam a fronteira em busca de imunização. “Esses atendimentos fortalecem o bloqueio sanitário e ampliam a cobertura vacinal. Muitos bolivianos procuram a sala de vacina na cidade, especialmente em campanhas como esta, que aumentam o alcance da comunicação e a participação da comunidade”, explicou.
A Coordenação Municipal de Imunização reforçou a importância da busca ativa, especialmente em áreas de reserva e comunidades mistas, indígenas e não indígenas, destacando que o planejamento do calendário e as reuniões técnicas com a Agevisa/RO são fundamentais para reduzir vulnerabilidades, organizar os fluxos e qualificar o registro dos dados no sistema.
PORTO MURTINHO
O primeiro ponto de mobilização foi na Escola Estadual Indígena Iria dos Reis Freitas, no distrito de Porto Murtinho, ao lado da Unidade Básica de Saúde Clóvis dos Santos.
O espaço, referência para as comunidades das etnias Migueleno, Puruborá e Macurap, contou com o apoio da orientadora educacional, Gilvana Rodrigues de Freitas, da etnia Macurap, que mobiliza as famílias por meio de grupos de WhatsApp da escola. “Gilvana é uma ponte entre a escola, a comunidade e a saúde, ajudando a garantir a presença das famílias na vacinação de rotina e nas campanhas”, relatou a chefe da equipe, Surlange Ramalhães.
Durante a ação, a equipe visitou a residência de Maria Antônia Macurap, mãe de sete filhos, que acompanha de perto a vacinação das crianças. A filha Tatiele Macurap, de 10 anos, teve a caderneta conferida e estava em dia. Em seguida, os vacinadores seguiram para a Zona Rural, realizando atendimentos em pontos de difícil acesso, como uma pequena igreja que funciona como referência para moradores das linhas.
INTENSIFICAÇÃO DAS VACINAS
O diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, dr. Éder Gatti Fernandes, enfatizou que “o Brasil continua livre do sarampo, mas a doença avança em países vizinhos, como a Bolívia. Por isso, é fundamental intensificar a vacinação, impedindo a reintrodução da doença no país. Esse trabalho das equipes de Rondônia é essencial e merece reconhecimento.”
