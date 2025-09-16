III Seminário Inova Agro Mulher fortalece protagonismo feminino no campo em Alta Floresta do Oeste

Publicada em 16/09/2025 às 15h09
Alta Floresta do Oeste recebeu, no dia 11 de setembro de 2025, o III Seminário Inova Agro Mulher, promovido pelo Sebrae em Rondônia por meio do projeto Sebrae Delas, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e a Cresol. Realizado no Pesque Pague, localizado na Av. Tocantins, 4270 – Cidade Alta, o evento reuniu produtoras rurais, lideranças locais e autoridades em um dia voltado ao compartilhamento de conhecimento, à capacitação e à valorização do papel das mulheres no agronegócio.
A solenidade de abertura contou com a presença do prefeito Gio Damo, do vice-prefeito, do secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Lenoir Antonio Serraglio, da gerente regional do Sebrae em Rolim de Moura, Sirlei Cruz, além de representantes da Sala de Negócios da Cresol, que reforçaram o compromisso com o desenvolvimento sustentável e com o fortalecimento das mulheres do campo.
Em seu pronunciamento, o secretário Lenoir Serraglio destacou o impacto da ação para a economia local:
“Esse evento é um marco para Alta Floresta do Oeste. Ele mostra que investir em capacitação e inovação para as mulheres do campo é investir no futuro do nosso município. Cada parceria firmada aqui reflete em mais oportunidades e no fortalecimento da nossa agricultura familiar.”
O prefeito Gio Damo também ressaltou o papel estratégico das mulheres no desenvolvimento da cidade:
“As mulheres têm um papel essencial na construção do futuro de Alta Floresta do Oeste. O trabalho e a dedicação de cada uma de vocês fortalecem nossas famílias, movimentam a economia e inspiram novas gerações.”
Já a gestora do evento, Daniela Araújo do Sebrae Rolim de Moura, enfatizou a importância das parcerias institucionais:
“Esse seminário mostra que quando unimos forças conseguimos levar conhecimento, oportunidades e inovação para dentro das comunidades rurais. As parcerias são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento das mulheres no campo, fortalecendo não apenas seus negócios, mas também suas famílias e toda a economia local.”
A programação do seminário incluiu momentos de integração, palestras, talk shows e orientações práticas sobre crédito rural oferecidas pela Cresol, além de temas como sucessão familiar e profissional, comercialização de produtos agrícolas e inteligência emocional, voltada ao crescimento pessoal e profissional. Mais do que capacitação, o evento proporcionou um espaço de troca de experiências, onde as participantes compartilharam histórias, desafios e conquistas, fortalecendo uma rede de apoio entre mulheres do agro.
Mais do que palestras, o seminário promoveu um espaço de troca de experiências, permitindo que produtoras compartilhassem suas histórias, desafios e conquistas. Essa rede de apoio fortalece o protagonismo feminino e inspira novas iniciativas no setor.
A realização do seminário evidencia a atuação estratégica do Sebrae em Rondônia que, por meio de programas como o Sebrae Delas, se consolida como parceiro essencial no desenvolvimento do empreendedorismo feminino no campo, oferecendo conhecimento, oportunidades e ferramentas que impulsionam o crescimento das produtoras rurais em todo o estado.
