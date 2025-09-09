II Simpósio Internacional de Psicologia do Esporte acontece em Porto Velho

Publicada em 09/09/2025 às 11h27
Porto Velho sediará, entre os dias 15 e 17 de setembro, o II Simpósio Internacional de Psicologia do Esporte e do Exercício Físico, que está com inscrições abertas até dia 14, e podem ser feitas através do link. O evento reunirá especialistas, pesquisadores, profissionais e estudantes de diversas áreas para debater os aspectos psicológicos ligados ao esporte e à prática de atividades físicas. A cerimônia de abertura está marcada para às 10h, na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALERO), na Capital.
O evento é realizado pela Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) em parceria com a Universidade Federal de Rondônia (Unir), e busca se consolidar como um espaço de troca de experiências e difusão científica. Em sua primeira edição, em 2024, o simpósio reuniu 450 inscritos e destacou-se pela pluralidade de público. Este ano, o encontro contempla profissionais e acadêmicos de Educação Física, Psicologia, Medicina, Enfermagem, Sociologia, entre outras áreas, além de atletas, técnicos e gestores esportivos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento fortalece a política estadual de incentivo ao esporte e fomenta o desenvolvimento da ciência, inovação e conhecimento. “O governo tem trabalhado para promover iniciativas que oportunizam o debate de temas que impactam diretamente a saúde e o desenvolvimento humano”, ressaltou.
PROGRAMAÇÃO
A programação inclui palestras, mesas-redondas e debates sobre os fatores psíquicos que influenciam a prática do exercício físico, desde a motivação inicial até o rendimento em treinos, competições e períodos pós-competição. O objetivo é criar um ambiente de reflexão e aprendizado que contribua tanto para a promoção da saúde quanto para o aprimoramento do desempenho esportivo.
O secretário da Sejucel, Paulo Higo Ferreira, destacou o papel da iniciativa para a formação de profissionais. “O simpósio é uma oportunidade única de atualização e integração. Ao aproximar estudantes, profissionais e pesquisadores, criamos uma rede de cooperação que enriquece a prática esportiva e gera benefícios para toda a sociedade.”
