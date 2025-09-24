IFRO realizará o VIII Congresso Amazônico de Educação a Distância com foco em conectividade e inovação na Amazônia

Publicada em 24/09/2025 às 17h01
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) anuncia a realização do VIII Congresso Amazônico de Educação a Distância. O evento se tornou tradicional e de grande relevância para a discussão e o avanço da educação na região amazônica. Neste ano o tema é "Conectividade, Ecossistema de Inovação e Empreendedorismo na Amazônia", reunindo profissionais, pesquisadores e estudantes interessados nas particularidades e desafios da EaD em um contexto tão singular.
Programado para ocorrer entre os dias 24 e 28 de novembro, em formato híbrido, contará com atividades presenciais em Porto Velho (RO) e transmissão on-line, garantindo ampla participação e acessibilidade. A programação diversificada inclui palestras, minicursos, workshops e a apresentação de trabalhos científicos, proporcionando um ambiente para a troca de conhecimentos e o estabelecimento de novas conexões.
“Um dos pontos mais importantes para a comunidade acadêmica e de pesquisa é o período de submissão de trabalhos. Os interessados em apresentar suas pesquisas e experiências no VIII Congresso Amazônico de EaD devem ficar atentos: o prazo para submissão de trabalhos vai de 1º de setembro a 19 de outubro de 2025”, explicam os organizadores, reforçando que esta é uma oportunidade para contribuir com o debate sobre áreas temáticas cruciais como Formação Continuada de Educadores, Inclusão Digital, Infraestrutura Tecnológica, Inovação e Empreendedorismo, e Políticas Públicas Eficazes na Amazônia.
As inscrições para o congresso estão abertas, e são gratuitas para todas as categorias: acadêmicos, servidores, pesquisadores e profissionais. O prazo final para garantir a participação é dia 15 de novembro. A organização do evento também ressalta a importância da participação de todos para fortalecer a educação a distância e impulsionar o desenvolvimento sustentável da Amazônia. “O VIII Congresso Amazônico de EAD é uma iniciativa fundamental para discutir soluções para a conectividade na região, explorar o ecossistema de inovação e fomentar o empreendedorismo local, visando a um futuro mais conectado, inovador e próspero para a Amazônia. Não perca essa chance de fazer parte de um evento transformador!”, finalizam.
Mais informações no site do evento: https://www.even3.com.br/congressoamazonico2025-569044/
