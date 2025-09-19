IFRO promove “Setembro Verde” com oficinas e formação voltadas à inclusão educacional

Publicada em 19/09/2025 às 17h01
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Zona Norte, realizará na próxima semana, de 23 a 29 de setembro, a iniciativa “Setembro Verde: Fortalecendo Práticas Inclusivas no IFRO”, que visa a promover ações formativas voltadas à inclusão educacional. O evento, que será aberto a servidores, estudantes, comunidade externa e aos membros dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNEs), oferecerá oficinas temáticas enquadradas em Libras, organização documental e elaboração de Plano Educacional Individualizado (PEI).
As atividades acontecerão no Campus Porto Velho Zona Norte, com início do evento marcado já para o dia 23 de setembro, às 8h30, e encerramento em 29 de setembro, às 18h. O período de inscrições vai de 16 a 22 de setembro de 2025.
Entre as oficinas confirmadas, estão: Orientações para Organização do Setor, voltada para coordenações dos NAPNEs; Oficina de Libras para servidores e colaboradores; Oficina para elaboração do PEI aberta a docentes e demais interessados; além de sessões voltadas ao público geral com foco em Libras; e também uma Roda de Conversa com profissionais de inclusão do NAPNE, destacando sua atuação.
A programação conta com ministrantes especialistas na área de inclusão e acessibilidade, como Ilma Paula Carvalho da Silva, Tamires Gomes de Assis Gonçalves, Ana Cátia Martins Costa Vasconcelos, Livia Catarina Matoso dos Santos Telles, Elaine Márcia Souza Rosa, Giovanna Victória Ribeiro da Cruz, entre outros, que conduzirão oficinas didáticas e práticas sobre o uso de Libras, elaboração do PEI e procedimentos para melhor organização documental no contexto da inclusão escolar.
O “Setembro Verde” representa mais um passo importante para consolidar políticas de inclusão no IFRO. A ação reforça o compromisso institucional com a acessibilidade, o respeito às diferenças e a construção de uma educação que atenda às diversas necessidades dos estudantes. Para participar ou obter mais informações, interessados devem se inscrever no evento por meio do sistema SUAP/IFRO, e escolher a oficina de interesse conforme sua função (docente, servidor, colaborador ou membro da comunidade).
