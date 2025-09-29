IFRO oferece vagas em três mestrados profissionais gratuitos ofertados em rede nacional

Publicada em 29/09/2025 às 16h42
Estão abertas as inscrições de três programas de mestrado sediados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO). As formações são gratuitas e ofertadas em rede nacional. As oportunidades abrangem as áreas de Letras, Geografia e Propriedade Intelectual, com oferta de vagas nos Campi Ji-Paraná, Cacoal e Porto Velho Zona Norte.
O Mestrado Profissional em Ensino de Geografia (ProfGeo) oferece 12 vagas no IFRO Campus Cacoal, sendo sete de ampla concorrência, três reservadas para pessoas pretas e pardas, uma para indígena e uma para pessoa com deficiência. As inscrições seguem até 17 de outubro, com prova prevista para 29 de novembro. “Trata-se de uma formação voltada exclusivamente para professores de Geografia da rede pública (municipal, estadual e federal), reforçando a importância da qualificação docente”, destaca a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propesp/IFRO). A UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) é a responsável pela coordenação da rede nacional do ProfGeo.
Já o Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras), sediado no IFRO Campus Ji-Paraná, destina-se a professores de Língua Portuguesa e pedagogos em exercício na rede pública. São 18 vagas, distribuídas em ampla concorrência, cotas raciais e para pessoas com deficiência. As inscrições encerram em 15 de outubro, com provas serão aplicadas no dia 23 de novembro. Nacionalmente, tem sua sede na UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)
O Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (ProfNit), oferecido no Campus Porto Velho Zona Norte, recebe inscrições até 12 de outubro. No IFRO, são 17 vagas disponíveis, sendo quatro de ampla concorrência, seis para ações afirmativas e sete destinadas a servidores da instituição. O exame nacional será realizado em 8 de novembro, com etapas complementares de análise curricular. A sede nacional do ProfNit é a UFAL (Universidade Federal de Alagoas).
Além desses três programas, o IFRO mantém o Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), sediado no Campus Porto Velho Calama, cujo edital costuma ser publicado entre novembro e dezembro, com provas aplicadas em fevereiro. De acordo com a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), o Mestrado Profissional (MP) é uma modalidade de pós-graduação stricto sensu voltada para a capacitação de profissionais, nas diversas áreas do conhecimento, mediante o estudo de técnicas, processos, ou temáticas que atendam a alguma demanda do mercado de trabalho.
Informações completas, como: listas de documentos necessários para inscrição, conteúdo programático, condições de isenção e formas de pagamento da taxa de inscrição, estão disponíveis em cada edital:
-
Mestrado Profissional em Ensino de Geografia (ProfGeo) – Campus Cacoal.
-
Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras) – Campus Ji-Paraná.
-
Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (Profnit) – Campus Porto Velho Zona Norte.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!