IFRO lança Projeto Terra Fértil para fortalecer agricultura familiar em Rondônia

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) promove, neste sábado, 27 de setembro, a cerimônia oficial de lançamento do Projeto Terra Fértil. A iniciativa beneficiará mais de 5 mil agricultores e agricultoras da agricultura familiar em diversos municípios do estado. O evento será realizado a partir das 8 horas, no Centro de Convenções do IFRO, Campus Colorado do Oeste, e será aberto ao público, com participação gratuita.
O Projeto Terra Fértil nasce com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento rural sustentável, valorizando os arranjos produtivos locais e envolvendo associações e cooperativas de produtores rurais, comunidades ribeirinhas e indígenas, além de produtores individuais em várias regiões de Rondônia.
Durante a cerimônia, haverá apresentação sobre o projeto Terra Fértil pelo seu Coordenador, Murilo Silveira, que explicará como o projeto será executado e quem poderá ser atendido. Haverá também a presença do Reitor do IFRO, Moisés Souza, de autoridades representando as instituições parceiras e da responsável pela emenda de orçamento para o projeto, a Deputada Federal Cristiane Lopes.
Após a cerimônia de abertura, a programação contará com oficina prática sobre mecanização agrícola e fertilidade do solo e uma visita técnica às instalações de produção vegetal e animal do campus. A organização reforça que os participantes que realizarem inscrição prévia terão direito a almoço gratuito durante o evento.
Mais informações, programação completa e inscrições: https://suap.ifro.edu.br/eventos/inscricao/708
Pesquisa e extensão
Segundo o Professor Murilo Silveira, o Projeto Terra Fértil “surge como uma resposta concreta à necessidade de fortalecer a agricultura familiar e promover o uso sustentável dos solos em Rondônia. Queremos oferecer aos agricultores condições para que permaneçam no campo com dignidade, renda e qualidade de vida, ao mesmo tempo em que preservamos os recursos naturais”.
O coordenador destaca que o Terra Fértil tem um caráter inovador ao unir assistência técnica, extensão tecnológica e formação profissional. “Mais de 80% das propriedades rurais rondonienses pertencem à agricultura familiar. São esses produtores que garantem a segurança alimentar e mantêm vivas as tradições do campo. Ao mesmo tempo, enfrentam desafios como a baixa adoção de tecnologias, a degradação do solo e a falta de apoio estrutural. O projeto foi pensado justamente para enfrentar esses gargalos”, explica Silveira.
Entre as ações estratégicas estão: diagnóstico participativo das propriedades, assessoria técnica rural continuada, análise do solo, capacitação técnica, entrega de equipamentos e insumos, além da criação de oportunidades de formação prática para estudantes da área de Ciências Agrárias.
Com vigência nos anos de 2025 a 2027, o projeto está alicerçado em princípios como responsabilidade socioambiental, integração entre ensino, pesquisa e extensão, inclusão social e valorização dos saberes locais. Para o IFRO, trata-se de uma estratégia de extensão tecnológica que busca garantir maior produtividade, renda e dignidade às famílias rurais, estimulando também a permanência dos jovens no campo.
Serviço
O quê: Lançamento do Projeto Terra Fértil
Quando: 27 de setembro de 2025, a partir das 8 horas
Onde: Centro de Convenções do IFRO Campus Colorado do Oeste
Quem: Aberto ao público e gratuito
