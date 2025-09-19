IFRO e Prefeitura de Guajará-Mirim firmam acordo para impulsionar educação e inovação

Publicada em 19/09/2025 às 09h01
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Guajará-Mirim, e a Prefeitura de Guajará-Mirim celebraram um Acordo de Cooperação Técnica, em 8 de setembro de 2025, para impulsionar projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação no município. A parceria visa criar uma atuação conjunta estratégica que beneficiará a comunidade local.
O acordo, com vigência de cinco anos, estabelece um plano de trabalho colaborativo, permitindo que ambas as instituições unam forças em diversas iniciativas. Embora a assinatura não envolva compromisso financeiro imediato, cada projeto específico que for desenvolvido terá seu próprio plano de trabalho, detalhando a aplicação de recursos, metas e cronogramas, quando necessário.
O principal objetivo do acordo é promover a colaboração mútua em diferentes áreas de atuação institucional. No ensino e nos estágios, busca-se fortalecer a formação acadêmica e ampliar as oportunidades para os estudantes do IFRO. Na pesquisa, a meta é desenvolver estudos que abordem demandas relevantes para a região. Já na extensão, o foco é compartilhar o conhecimento produzido na instituição com a comunidade por meio de projetos e ações. Por fim, na inovação, pretende-se estimular a criação de soluções capazes de enfrentar os desafios locais.
O Acordo de Cooperação Técnica foi assinado pela Diretora-Geral do IFRO – Campus Guajará-Mirim, Elaine Oliveira Costa de Carvalho, e pelo Prefeito Fábio Garcia de Oliveira. A colaboração será fiscalizada por representantes designados por cada parte: Rodrigo Marques Machado, pelo IFRO, e Massud Jorge Badra Neto, pela Prefeitura.
Conforme a Professora Elaine Carvalho, essa é uma ação que visa o desenvolvimento local, unindo o conhecimento técnico-científico da academia com as necessidades e prioridades da gestão municipal para criar um futuro mais promissor para a população.
