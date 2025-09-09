Idoso é atacado com golpe de facão ao defender sobrinha do marido embriagado

Por NewsRondônia
Publicada em 09/09/2025 às 09h15
Publicada em 09/09/2025 às 09h15
Um idoso de 65 anos ficou gravemente ferido após ser atacado a facão pelo marido da sobrinha em uma residência no bairro Agenor de Carvalho, em Porto Velho, nesta segunda-feira (08).
Segundo informações apuradas, o suspeito estava ingerindo bebida alcoólica quando tentou sair dirigindo uma caminhonete, sendo impedido pela esposa. Irritado, iniciou uma discussão com a mulher.
Durante a confusão, o idoso tentou intervir e foi atingido na testa por um golpe de facão, resultando em um corte profundo. Ele foi imediatamente socorrido ao Hospital João Paulo II. O agressor fugiu do local e ainda não foi localizado pela polícia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!