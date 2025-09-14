Hospital João Paulo II ultrapassa 23 mil atendimentos em oito meses

Publicada em 14/09/2025 às 10h00
Entre janeiro e agosto deste ano, o Hospital Estadual e Pronto-Socorro João Paulo II, em Porto Velho, prestou assistência a 23.635 pacientes, reafirmando sua importância como referência no atendimento de urgência e emergência em Rondônia. No mesmo período, foram realizadas 1.817 cirurgias complexas, contemplando especialidades como ortopedia, neurocirurgia, cirurgia vascular, buco-maxilo, urologia e cirurgia geral.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou que a unidade é essencial para salvar vidas e que os investimentos na saúde seguem sendo prioridade da gestão.
“O João Paulo II é uma unidade fundamental para o atendimento à população. Atualmente, o hospital conta com 141 leitos, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), centro cirúrgico e Sala Vermelha. A estrutura é equipada para atendimentos de média e alta complexidade, com exames laboratoriais e de imagem rápidos, suporte avançado de vida e equipes multiprofissionais preparadas para agir em situações críticas," destacou.
Para o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, os números demonstram a importância do trabalho integrado das equipes.
“O desempenho do João Paulo II mostra a dedicação dos profissionais e a eficiência da unidade no atendimento de casos graves. Esse esforço conjunto garante mais qualidade e agilidade na saúde pública”, afirmou.
Os avanços registrados no João Paulo II fazem parte da estratégia do governo em fortalecer a rede hospitalar e oferecer atendimento cada vez mais humanizado à população.
