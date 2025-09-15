Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II ultrapassa 23 mil atendimentos entre janeiro e agosto

Publicada em 15/09/2025 às 09h39
O Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II, referência no atendimento de urgência e emergência em Rondônia, prestou assistência a 23.635 pacientes entre os meses de janeiro e agosto deste ano. No período, a unidade também realizou 1.817 cirurgias complexas, contemplando especialidades, como urologia, cirurgia vascular, neurocirurgia, buco maxilo facial, ortopedia, cirurgia geral, entre outras.
Para o governador Marcos Rocha o compromisso da gestão é continuar ampliando a estrutura hospitalar e garantindo que o cidadão rondoniense receba atendimento digno e de qualidade. “O Hospital João Paulo II é uma unidade essencial para salvar vidas. A estrutura é equipada para atendimento de média e alta complexidade. E as equipes são preparadas para atuar em situações críticas”, ressaltou.
O Pronto Socorro João Paulo II é destinado a casos graves. O uso adequado desse tipo de unidade é essencial para garantir que a estrutura esteja disponível para quem mais precisa. Assim, o sistema de saúde funciona de forma mais eficiente, preservando a agilidade e a qualidade nos casos críticos.
Para o titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, “os números refletem o esforço das equipes e a importância do uso consciente do pronto socorro”, ressaltou.
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
As equipes multiprofissionais atuam com precisão e agilidade em situações de alto risco
O Hospital João Paulo II conta com 141 leitos, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), centro cirúrgico e Sala Vermelha, estando preparado para realizar cirurgias de emergência de média e alta complexidade.
A infraestrutura é equipada para atender casos críticos, oferecendo exames laboratoriais e de imagem com rapidez, suporte avançado de vida, além de internações em áreas especializadas, como a Sala Vermelha e a UTI.
As equipes multiprofissionais são formadas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem e outros profissionais capacitados que atuam com precisão e agilidade em situações de alto risco.
A diretora do hospital, Rafaela Dancini ressaltou, no entanto, que a unidade tem função exclusiva no atendimento de urgência e emergência. “Contamos com alta tecnologia e profissionais capacitados para lidar com situações delicadas, pacientes graves e socorro imediato. Nossa missão é salvar vidas”, explicou.
