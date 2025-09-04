Hospital de Retaguarda de Rondônia amplia atendimento com a retomada de cirurgias gerais

Publicada em 04/09/2025 às 11h02
Com o objetivo de ampliar a execução de cirurgias e garantir o acesso da população, o governo de Rondônia retomou, no dia 19 de agosto, a realização de cirurgias gerais no Hospital de Retaguarda de Rondônia. Neste primeiro momento, estão sendo feitas de forma eletiva, ou seja, destinadas a pessoas que já aguardam pelo procedimento. Entre as cirurgias que serão realizadas, estão: reconstrução do trato gastrointestinal (colostomia), retirada da vesícula (colecistectomia) e hernioplastias (hérnias complexas).
O Hospital de Retaguarda atua como apoio ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II e, além de receber pacientes ortopédicos encaminhados, passa agora a realizar cirurgias gerais complexas. A unidade realiza, em média, de 12 a 15 cirurgias diariamente, totalizando mais de 300 procedimentos por mês.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ampliação do serviço fortalece a rede estadual de saúde. “A retomada das cirurgias gerais no Hospital de Retaguarda representa mais um passo importante para ampliar a saúde pública e atender com dignidade a população. Estamos investindo em estrutura, profissionais e tecnologia para garantir que o cidadão tenha acesso a procedimentos eficientes e com mais agilidade”, ressaltou.
A diretora da unidade, Nathália Vitorino, destacou que a realização dos procedimentos tem como finalidade dar agilidade aos atendimentos. “A equipe do Hospital de Retaguarda está preparada para realizar as cirurgias com segurança e eficiência, priorizando pacientes que já aguardam na fila de procedimentos eletivos. Trabalhamos para oferecer um atendimento humanizado, reduzir a espera e proporcionar qualidade de vida para quem precisa.”
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, salientou que a retomada das cirurgias gerais faz parte de um conjunto de ações para ampliar a oferta de procedimentos e fortalecer toda a rede hospitalar, garantindo que a assistência necessária chegue à população. “Temos trabalhado de forma estratégica para ampliar a oferta de cirurgias e fortalecer toda a rede hospitalar. A retomada desses procedimentos é um avanço importante para reduzir a demanda reprimida e garantir o acesso da população a um serviço de saúde mais resolutivo.”
