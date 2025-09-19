Homologada a lista das Organizações da Sociedade Civil que participarão do processo eleitoral para compor o CMAS

Publicada em 19/09/2025 às 15h58
Após o período de inscrições das Organizações da Sociedade Civil (OSC) que almejam participar do processo eleitoral para compor o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Porto Velho, as entidades foram selecionadas tendo por critério as exigências contidas na Resolução nº 384 de 26 de agosto de 2025, do CMAS de Porto Velho, que dispõe sobre a aprovação do Edital de Convocação do Processo Eleitoral da representação da Sociedade Civil Organizada, para compor a gestão 2025/2027.
Confira a homologação das inscrições das entidades do processo eleitoral da representação da sociedade civil no Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Velho para compor a gestão 2025/2027.
As vagas disponíveis para os representantes da sociedade civil são cinco, que devem ser preenchidas por instituições legalmente constituídas e em pleno gozo de suas atividades e escolhidas em assembleia pública convocada especificamente para este fim.
Serão eleitas cinco entidades, sendo que a classificação se dará pelo número de votos. Os mais votados serão titulares, até o preenchimento de todas as vagas, os demais ficarão como suplentes, de acordo com o número de vagas pré-determinadas.
Em caso de empate, a entidade com maior tempo de inscrição no Conselho ficará com a vaga. No caso de usuários e trabalhadores, o candidato com maior idade ficará com a vaga.
O Fórum de Eleição acontecerá no dia 30 de setembro, das 8h às 12h, no auditório da Cúria Arquidiocesana, localizado na av. Carlos Gomes, 964, Centro de Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!