Homenagem reconhece familiares de doadores, profissionais de saúde e parceiros do serviço de transplantes em Rondônia

Famílias que disseram “sim” à doação de órgãos, profissionais de saúde e empresas parceiras do serviço de transplantes em Rondônia foram homenageados em evento alusivo à Campanha de Doação de Órgãos “Setembro Verde”. O evento, que aconteceu no dia 12 de setembro, foi realizado pelo governo de Rondônia em parceria com o Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), em uma cerimônia marcada por emoção e reconhecimento.
A solenidade, de iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde, contou com apresentações de orquestra, depoimentos emocionantes e a entrega de homenagens a quem, de diferentes formas, contribui para transformar vidas. Entre os homenageados estavam familiares de doadores, pacientes transplantados e equipes que atuam diariamente para tornar possível o processo de transplante.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o ato de doar é um gesto que transcende o tempo e permanece como legado de amor e solidariedade.
A coordenadora da Central de Transplante de Rondônia, Edcleia Gonçalves, apresentou durante a solenidade o serviço de captação de órgãos (doação), os benefícios do transplante de órgãos para quem recebe e afirmou que a conscientização é uma construção contínua. “No mês de setembro, unimos nossas vozes em prol da doação, fortalecendo uma causa que salva vidas e transforma destinos”, frisou.
O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, destacou a urgência desse trabalho. “Na saúde, cada segundo importa, e nosso time trabalha em favor de tratamentos que ampliem a qualidade de vida das pessoas.”
Participaram da cerimônia a diretora executiva da Sesau, Anelise Medeiros; a Promotora de Justiça e chefe de gabinete da Procuradoria-Geral, Flávia Barbosa Mazzini; o Promotor de Justiça, Leandro da Costa Gandolfo; o titular da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), Sílvio Luiz Rodrigues da Silva; a assistente social da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), Maria Luiza Pereira; e a coordenadora da Central Estadual de Transplante, Edcleia Gonçalves.
GESTO QUE SALVA VIDAS
Para que a doação de órgãos aconteça, é fundamental a atuação de diferentes profissionais e, acima de tudo, a decisão das famílias. No Brasil, não é necessário registrar o desejo de ser doador em documentos oficiais. Basta comunicar a família, que será responsável por autorizar a doação. A campanha “Setembro Verde” reforça essa conversa dentro dos lares e da sociedade. Falar sobre o tema é abrir caminho para que mais pessoas tenham a chance de viver, graças ao gesto de solidariedade de quem decide transformar dor em esperança.
Profissionais Homenageados
Celma Calixto – representando o setor de Tratamento Fora de Domicílio (TFD)
Poliana Lopes de Siqueira Tavares – representando o Laboratório Central de Patologia e Análises Clínicas (Lepac)
Juliana Vieira Frezza – representando o Laboratório Central (Lacen)
José Carlos Morão – representando o Laboratório Nativida
Marcela Milrea – diretora do Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia (Iespro)
Major Bombeiro Militar Márcio Bueno Leite – Comandante do Grupamento de Operações Aéreas (GOA)
Sabino Bedin – representando uma empresa privada de transporte rodoviário
Natália Correia Fonseca – enfermeira coordenadora da comissão intra hospitalar de doação de órgãos
Famílias Homenageadas
Valquiria Soares de Lima Araújo e Amanda Vitória Veloso Alves – filhas da doadora Rosangela Alves Soares.
Patrícia Nunes da Silva Braga – viúva do doador Elton Aragão Braga.
Andréia Araújo da Silva e Isaac Pietro – mãe e filho do doador André Araújo Lima Cavalcante.
Régia Cristina dos Santos – viúva do doador Cássio Aparecido Martins Andrade.
Francisco Leônidas – irmão da doadora Maria Helena Gomes de Lima Melo.
