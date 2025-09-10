Homem que saiu recentemente da cadeia é flagrado espancando mulher

Por Folha do Sul
Publicada em 10/09/2025 às 08h40
O FOLHA DO SUL ON LINE entrevistou, por telefone, o homem que testemunhou, no início da tarde de ontem, uma cena revoltante no bairro Barão de Melgaço 3, em Vilhena: uma mulher correndo e gritando pelas ruas, enquanto era espancada por um homem sem camisa.
Em companhia de uma criança aparentando entre 4 e 5 anos, a vítima estava completamente ensanguentada, e só deixou de ser agredida com o que parecia um cabo de vassoura, quando conseguiu parar o motorista de uma caminhonete que passava e pedir ajuda.
Diante da situação, o agressor, que usava tornozeleira eletrônica, saiu correndo, e passou debochando pelo motorista que parou para ajudar a mulher. Segundo a testemunha ouvida por este site, o denunciado, que ainda não foi localizado, teria saído recentemente da cadeia.
Ao lado da criança, da qual seria mãe, a mulher aparentando cerca de 30 anos, aguardou no local a chegada da guarnição da Polícia Militar, acionada para atender a ocorrência. Mas ainda não há informações oficiais sobre o desfecho do caso, muito menos sobre a localização do agressor, descrito como “branco e gordo”.
