Homem morre em grave acidente na zona rural de Parecis

Publicada em 24/09/2025 às 08h50
Um grave acidente de trânsito registrado nesta terça-feira (23) resultou na morte de João Batista Sfalcini, na Linha 75, zona rural de Parecis (RO).
Segundo informações, três veículos estavam envolvidos: dois Fiat Uno e uma Fiat Strada. Durante forte chuva, o condutor da Strada, identificado como Daniel, tentou ultrapassar os dois carros, mas acabou perdendo o controle do veículo, que rodou na pista e capotou.
Na Strada estavam Daniel, Cleunice e João. Daniel e Cleunice foram socorridos e encaminhados ao hospital. Já João ficou preso nas ferragens, sendo necessário o uso de um caminhão para desvirar o veículo. Ele ainda apresentava sinais vitais quando foi retirado, mas infelizmente não resistiu e morreu no hospital de Parecis.
Um dos Fiat Uno, conduzido por Weliton e ocupado por Evanilde e Mariana, acabou saindo da pista e tombando em uma valeta para evitar a colisão. Os ocupantes foram socorridos e passam bem. O outro Uno não sofreu danos.
A Polícia Militar esteve no local, e posteriormente a Polícia Científica realizou os trabalhos periciais.
