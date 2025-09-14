Homem mantém esposa em cárcere privado e deixa sogra ferida

Publicada em 14/09/2025 às 10h20
Na tarde deste sábado, 13 de setembro, um grave caso de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar em Ji-Paraná.
Segundo relatos, uma mulher afirmou ter sido mantida em cárcere privado pelo próprio marido desde o dia anterior. A situação só terminou com a chegada da mãe da vítima e do padrasto, que conseguiram intervir.
Durante a confusão, o agressor teria se armado com facas e feito ameaças de morte. Na fuga, usou um veículo para arrebentar o portão da residência, derrubar parte do muro e colidir contra um carro estacionado.
O desabamento do muro atingiu a mãe da vítima, que sofreu várias lesões. O acusado fugiu sem prestar socorro e continua foragido.
A vítima, temendo pela própria vida e pela segurança do filho do casal, solicitou medida protetiva com base na Lei Maria da Penha. A polícia segue em diligências para localizar o agressor. O fato aconteceu no bairro Valparaíso, segundo distrito de Ji-Paraná.
