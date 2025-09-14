Homem esfaqueia mãe e padrasto e depois vai atrás dos dois na UPA

Por Folha do Sul
Publicada em 14/09/2025 às 10h10
O FOLHA DO SUL ON LINE não teve acesso ao Boletim de Ocorrência Policial sobre o caso, mas ouviu o relato de uma testemunha do episódio assustador registrado na noite de ontem na UPA, em Vilhena, onde um casal tinha procurado atendimento médico.
Segundo o entrevistado, que conversou com o site hoje pela manhã, duas viaturas da Polícia Militar estiveram na UPA, onde prenderam um homem que tinha tentado matar a mãe e o padrasto a facadas no bairro Embratel. Já havia um mandado de prisão contra ele.
A mãe do acusado contou que aquela não era a primeira vez que ele tentava matá-la junto com o companheiro. O agressor não toma medicamentos controlados, mas surta quando bebe, o que teria acontecido antes do ataque.
Após acertar um golpe de faca na mão da mãe, o homem também atingiu o braço do padrasto, com quem entrou em luta corporal, durante a qual também acabou sendo ferido com a mesma faca.
O mais impressionante, segundo a testemunha, é que o homem teria admitido aos policiais que estava na UPA para “completar o serviço”, ou seja, matar as vítimas, com as quais mora.
Descontrolado, o denunciado tentou entrar à força na UPA, tanto pela porta da frente, quanto pelos fundos das instalações, mas acabou dominado por um cunhado, que o segurou até a chegada as guarnições.
Após se certificar do mandado de prisão em aberto contra o esfaqueador, os policiais lhe deram voz de prisão.
