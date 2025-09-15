Homem é preso com pistola em balneário na Zona Norte

Publicada em 15/09/2025 às 09h00
No final da tarde deste domingo (14), a Polícia Militar prendeu um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo em um balneário localizado no bairro Nova Esperança, Zona Norte de Porto Velho.
De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem, os policiais foram acionados após uma denúncia anônima relatar que um indivíduo estaria armado no local. Testemunhas informaram que a arma chegou a cair no chão e, diante das características apresentadas, foi possível constatar que o suspeito não se tratava de um policial.
Ao chegarem no balneário, os militares perceberam o momento em que o homem tentou se desfazer de um objeto, jogando-o em uma lixeira. Durante a revista, os policiais localizaram uma pistola modelo G2C calibre 9 mm, municiada com 10 cartuchos intactos.
Questionado sobre a origem da arma, o suspeito afirmou ter adquirido o armamento para se defender do atual marido de sua ex-companheira.
Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde ficou à disposição da Justiça.
