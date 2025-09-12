Homem é preso após ser flagrado entrando em residência pelo telhado

Publicada em 12/09/2025 às 08h30
Na manhã desta quinta-feira (11), por volta das 9h30, policiais militares do 1º Batalhão da Polícia Militar atenderam a uma ocorrência de invasão e furto em residência, na região central de Porto Velho (RO).
De acordo com informações apuradas no local, a guarnição foi acionada após denúncia de uma vizinha que flagrou um homem entrando pelo telhado da casa. Ao realizar buscas no quintal, os policiais localizaram o suspeito escondido sob a base de uma caixa d’água. Com ele, foi encontrada uma mochila contendo fios elétricos enrolados e um alicate.
A vítima reconheceu os fios como pertencentes à sua residência, confirmando o crime. Testemunhas também relataram que viram o suspeito acessando a casa pelo telhado.
Diante da situação, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao indivíduo, que foi informado sobre seus direitos constitucionais e encaminhado ao Departamento de Flagrantes para os procedimentos legais.
O Comandante do 1º BPM, tenente-coronel Alex Carvalho de Miranda, destacou a rápida ação da PM:
“A colaboração da comunidade foi essencial para a prisão do infrator. Esse trabalho conjunto fortalece a segurança e garante resposta imediata contra crimes patrimoniais.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!