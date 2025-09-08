Homem é morto a facadas após bebedeira em casa de amiga
Por Newsrondonia
Publicada em 08/09/2025 às 09h15
 Um homem identificado como José M. V., 30, foi morto a facadas neste domingo (07), na Rua Castelo Branco, distrito de Extrema em Porto Velho.

Segundo a PM, José, uma mulher e mais dois homens passaram a madrugada ingerindo bebida alcoólica em uma residência, até que de manhã houve um desentendimento e luta corporal entre a vítima e um dos sujeitos, de pré nome Francisco, que logo depois deixou o local.

No entanto retornou quando José estava indo embora junto da mulher, e durante uma nova briga desferiu várias facadas na vítima, que morreu no meio da rua, depois fugiu. A PM foi acionada e ainda fez buscas, mas o suspeito não foi localizado.

Após os trabalhos da perícia o corpo foi removido pelo rabecão ao IML. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil. 

