Homem é atacado a tiros por criminoso em carro na zona sul

Publicada em 23/09/2025 às 08h50
Felipe da C. V., de 28 anos, foi alvo de uma tentativa de homicídio a tiros na noite de segunda-feira (22), na Rua Melquíades Nabuco, bairro Cidade Nova, zona sul de Porto Velho.
O rapaz contou que estava em frente de casa, quando um carro modelo Mobi de cor branca passou e um dos ocupantes fez vários disparos em direção da vítima, depois o veículo fugiu do local.
Mesmo ferido, o homem saiu correndo e pulando muro das casas, até cair no quintal de uma residência onde pediu socorro do morador, que acionou PM e Samu. A vítima baleada com dois tiros no abdômen foi encaminhada ao Hospital João Paulo II.
