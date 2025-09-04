Guerra Rússia X Ucrânia: 26 países prometeram enviar tropas como garantia de segurança, diz Macron após reunião

Publicada em 04/09/2025 às 11h22
Líderes de mais de 30 países - entre eles o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e vários europeus - se reuniram com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nesta quinta-feira (4).
O encontro da chamada Coalização dos Dispostos aconteceu em Paris, com o objetivo de discutir os próximos passos para tentar colocar fim ao conflito entre o país e a Rússia.
Em coletiva de imprensa após as negociações, o presidente da França, Emmanuel Macron, contou que 26 países se comprometeram em enviar tropas à Ucrânia, "seja em papel terrestre, marítimo ou aéreo", como garantia de segurança.
Zelensky afirmou que "todos concordam que Rússia está rejeitando qualquer iniciativa de paz" e que novo pacote de sanções contra o governo de Vladimir Putin está sendo preparado.
"Temos uma visão comum de que a Rússia está fazendo tudo o possível para prolongar o processo de negociação e continuar a guerra. É necessário aumentar o apoio à Ucrânia e intensificar a pressão sobre a Rússia. Está em andamento a preparação do 19º pacote de sanções da União Europeia. O Japão também está trabalhando em medidas sancionatórias", detalhou o presidente ucraniano em pronunciamento na rede social Telegram.
Segundo com um funcionário da Casa Branca, Trump aproveitou para pedir aos líderes europeus que parem de comprar petróleo russo, argumentando que, com isso, eles estão ajudando Moscou a financiar sua guerra contra Kiev.
"A reunião da 'Coalizão dos Dispostos' foi sobre garantias de segurança para a Ucrânia. O presidente Trump questionou a seriedade delas, já que continuam a alimentar a economia e a guerra da Rússia. O presidente Trump enfatizou que a Europa deve parar de comprar petróleo russo, que está financiando a guerra — já que a Rússia recebeu 1,1 bilhão de euros em vendas de combustível da UE em um ano. (...) E que os líderes europeus devem exercer pressão econômica sobre a China para financiar os esforços de guerra da Rússia", disse autoridade do governo republicano à agência de notícias Reuters.
O presidente da Finlândia, Alexander Stubb, confirmou que Trump sugeriu sanções sobre o petróleo e o gás russos:
"A abordagem de Trump foi basicamente a de que devemos agir juntos na política de sanções e agora buscar maneiras, em particular, de deter a máquina de guerra da Rússia por meios econômicos. Nesse caso, há dois alvos: petróleo e gás. A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, e os assessores próximos do presidente Trump discutirão isso nas próximas 24 horas".
Um projeto de lei da Comissão Europeia propõe eliminar gradualmente as importações de petróleo e gás russos da UE até 1º de janeiro de 2028.
