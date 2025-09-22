Guajará-Mirim avança nas tratativas para a Ponte Binacional

Publicada em 22/09/2025 às 11h00
O prefeito de Guajará-Mirim, Fábio “Netinho”, recebeu nesta quinta-feira (18) dois engenheiros representantes do consórcio vencedor da licitação para a construção da Ponte Binacional que ligará o município à Bolívia.
O encontro marca o início concreto das etapas de implantação dessa obra estratégica, que promete transformar a realidade da região. A ponte reforçará a integração comercial com o país vizinho e consolidará Guajará-Mirim como ponto-chave do eixo logístico rumo ao Oceano Pacífico, ampliando oportunidades de comércio exterior, investimentos e desenvolvimento regional.
A Prefeitura ressalta a importância do trabalho e do empenho do senador Confúcio Moura, que tem sido decisivo para que este projeto avance e se torne realidade, trazendo benefícios não apenas para Rondônia, mas para todo o Brasil.
