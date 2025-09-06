Graças à atuação do TCE-RO, obra da ala cardiovascular do Hospital de Base entra na fase final

Publicada em 06/09/2025 às 08h30
Nesta sexta-feira (5/9), a equipe técnica esteve no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro para acompanhar a obra da ala cardiovascular.
O objetivo foi conferir de perto o andamento da reforma, que está na fase final de acabamento, com 52% da pintura concluída, além de portas, janelas e pisos praticamente prontos.
A intervenção é essencial para dois propósitos: ampliar a capacidade de atendimento e oferecer mais conforto e segurança para pacientes e profissionais de saúde.
ATUAÇÃO EFETIVA E CONTÍNUA DO TCE GERA MELHORIAS NO HB
O trabalho de fiscalização do Tribunal de Contas no Hospital de Base remonta ao início do ano. Em fevereiro, a equipe técnica visitou o hospital e identificou, principalmente, a necessidade de reformas nas alas cardiológica, neurológica, clínica médica e ortopédica.
A partir de então, o Tribunal de Contas manteve diálogo com a gestão estadual, estabelecendo prazos para a execução das obras. Tem, ainda, cobrado, em tempo real, o cumprimento do cronograma das obras.
As visitas semanais realizadas pelo órgão incluem a atuação de profissionais especializados, como engenheiros, que acompanham o andamento das reformas.
Nessas visitas, a equipe verifica a evolução dos serviços e, sobretudo, manter o monitoramento contínuo com o objetivo de induzir melhorias e promover os ajustes necessários à boa execução das obras.
OBRA AVANÇA COM FISCALIZAÇÃO ATIVA DO TCE
A atuação do TCE-RO, desde o início da obra, tem contribuído diretamente para o progresso da reforma.
O monitoramento ativo permite ajustes rápidos, com mais qualidade, segurança e eficiência.
Para Robson Lenz, arquiteto da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), a expectativa é finalizar nos próximos 30 dias, entregando um ambiente moderno e adequado para a população e para os servidores.
”A presença do Tribunal de Contas é fundamental para garantir que a obra se desenvolva com qualidade”, destaca.
PROFISSIONAIS ENALTECEM TRABALHO DO TCE
Para a enfermeira Anglayce Carvalho, o trabalho que o TCE vem desenvolvendo é fundamental para os resultados obtidos em benefício da população e dos profissionais de saúde.
“A fiscalização do Tribunal de Contas garante que as melhorias necessárias sejam realmente implementadas, proporcionando um local digno para trabalhar e garantindo um atendimento de excelência para a população”, disse.
Essa presença constante do TCE transforma investimentos públicos em infraestrutura moderna, serviços mais eficientes e respeito ao cidadão rondoniense.
OBRA QUASE PRONTA: VEJA OS AVANÇOS QUE IMPRESSIONAM
Na fase atual, a obra já apresenta avanços significativos: pintura quase toda concluída, instalação de portas e janelas finalizadas e novos pisos.
Ao final, a ala contará com enfermarias modernizadas e leitos equipados para procedimentos de alta complexidade, elevando o padrão de atendimento do Hospital de Base.
“Acompanhar de perto cada detalhe nos permite induzir melhorias na obra, resultando em benefícios concretos para a população”, disse o auditor de Controle Externo do TCE-RO, Hudson Borges.
FISCALIZAÇÃO QUE TRANSFORMA: A EXPERIÊNCIA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES
O trabalho do TCE-RO tem proporcionado melhorias expressivas em diversas áreas do Hospital de Base. A ala cardiovascular não é exceção. Cada intervenção tem impacto direto no atendimento e na vida de pacientes e acompanhantes.
Pedro Ramos Braga, paciente atendido no hospital, comentou sobre a importância da fiscalização das obras:
“É importante que o órgão fiscalizador como o TCE-RO trabalhe, verifique o que está acontecendo e onde há problemas. O atendimento das pessoas que dependem do serviço é excelente”.
Rosilda Liris Silva, acompanhante de uma paciente na ala de neurologia, mostrou entusiasmo com a atuação do Tribunal na área da saúde: “Com o TCE presente, os pacientes passam a confiar mais no resultado da obra”.
Para Marílda Stark, acompanhante da ala de neurocirurgia, a diferença é visível no hospital. “Após a fiscalização do Tribunal de Contas e a reforma, tudo melhorou muito: os ambientes estão limpos, organizados e seguros. Sem a fiscalização, a estrutura dificilmente teria melhorado”, disse, animada.
DIGNIDADE E CONFORTO
O diretor-adjunto do Hospital de Base, Élcio Cardoso, ressaltou a relevância do Tribunal como parceiro da Sesau na execução das melhorias que proporcionam mais dignidade e conforto não só para a população atendida, como também para os profissionais de saúde.
“Quero agradecer ao Tribunal de Contas por ser esse parceiro conosco aqui dentro do Hospital de Base”, enfatizou.
COMPROMISSO PERMANENTE DO TCE-RO
O TCE-RO reafirma sua missão de fiscalizar com presença ativa, garantindo que cada obra concluída se transforme em atendimento de qualidade, infraestrutura adequada e respeito à dignidade de quem depende da saúde pública em Rondônia.
