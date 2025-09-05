Governo Trump envia 10 jatos F-35 ao Caribe em escalada de tensões com a Venezuela

Publicada em 05/09/2025 às 15h29
Aeronaves irão à base de Porto Rico e terão como objetivo apoiar operações dos EUA contra cartéis de drogas latino-americanos, segundo agência de notícias Reuters. Crise com Venezuela já teve bombardeio a barco e sobrevoo de jatos sobre navio de guerra americano.
O governo Trump ordenou o envio de 10 jatos F-35 para o Caribe para realizar operações contra cartéis de drogas, revelou a agência de notícias Reuters nesta sexta-feira (5) com base em fontes dos EUA. Os caças irão à base aérea em Porto Rico, próximo à região onde navios de guerra americanos estão mobilizados.
A presença das aeronaves tem grande potencial de aumentar ainda mais as tensões na região. Não ficou claro se a decisão foi tomada após dois caças venezuelanos sobrevoarem o destróier USS Jason Dunham no mar do Caribe. (Leia mais abaixo)
Modernos e poderosos, os F-35 se somarão à robusta presença militar dos EUA no sul do Caribe, que inclui sete navios de guerra e um submarino nuclear de ataque rápido, além de aviões espiões. Os equipamentos militares foram enviados pelo governo Trump para perto da costa da Venezuela em uma campanha de pressão sobre o governo Maduro. A justificativa oficial é combater cartéis de drogas latino-americanos.
O jato F-35 é considerado um dos mais avançados do mundo, e o Exército americano tem mais de 60 caças do tipo. A aeronave tem capacidade de carregar mísseis variados para diferentes tipos de missões, e pode atingir até 2.000 km/h —uma velocidade maior que a do som. Veja mais detalhes no infográfico abaixo:
