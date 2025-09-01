Governo participa do 2º Encontro Técnico de Áreas Contaminadas para fortalecer políticas ambientais no estado

Publicada em 01/09/2025 às 11h34
O governo de Rondônia participa, entre os dias 3 e 5 de setembro, do “2º Encontro Técnico de Gerenciamento de Áreas Contaminadas de Rondônia para Órgãos Públicos”, no município de Ji-Paraná, com o objetivo de capacitar técnicos e gestores públicos para o encerramento adequado e a remediação de áreas onde funcionavam antigos lixões, fortalecendo a gestão ambiental nos municípios.
A iniciativa é promovida pelo Consórcio Público Intermunicipal de Rondônia (Cimcero), em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), e se consolida como um importante espaço de diálogo, capacitação e construção coletiva de soluções voltadas à gestão adequada dos resíduos sólidos no estado, reunindo especialistas renomados, gestores públicos e representantes de instituições ambientais para compartilhar experiências bem-sucedidas, apresentar inovações e discutir os principais desafios relacionados ao encerramento e remediação de lixões.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou o papel do evento como ferramenta essencial voltada ao avanço das políticas ambientais no estado. “Reunir especialistas, gestores e representantes de diferentes instituições em um mesmo espaço é essencial para fortalecer o diálogo e a troca de experiências. Esse encontro nos permite alinhar estratégias, atualizar conhecimentos e construir soluções conjuntas para os desafios da gestão de áreas contaminadas, sempre com foco na sustentabilidade e na melhoria da qualidade de vida para todos”, salientou.
PROGRAMAÇÃO
Com uma programação que inclui palestras e debates estratégicos, o encontro também fortalece o compromisso ambiental do estado ao incentivar práticas sustentáveis. Além disso, proporciona um ambiente favorável à articulação de parcerias entre os participantes, impulsionando novas iniciativas voltadas à preservação do meio ambiente e à melhoria da qualidade de vida nos municípios rondonienses.
Segundo o gerente de áreas contaminadas da Sedam, Hebert Cangussu, o evento tem papel fundamental para o avanço da gestão de áreas contaminadas no estado. “Este encontro técnico é fundamental para fortalecer a capacidade institucional dos municípios no enfrentamento de passivos ambientais, como os antigos lixões. Ao promover a troca de conhecimentos e o alinhamento às diretrizes normativas, conseguimos avançar na elaboração de planos de intervenção, remediação de áreas contaminadas e implementação de sistemas de gestão de resíduos sólidos mais eficientes e sustentáveis”, explicou.
O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, ressaltou que a iniciativa é parte do comprometimento do estado com a sustentabilidade e o fortalecimento da política ambiental nos municípios. “A gestão adequada dos resíduos sólidos é um desafio que exige preparo técnico, articulação entre os entes públicos e responsabilidade ambiental. Este encontro proporciona um espaço estratégico para que gestores e especialistas compartilhem experiências, alinhem práticas e avancem na implementação de soluções concretas para o encerramento dos lixões e a recuperação das áreas degradadas.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!