Governo inicia a 6ª edição do Curso de Ações Penais, com participação de policiais penais e federais do Acre e Mato Grosso

Com o objetivo de fortalecer a formação técnica e tática dos profissionais de segurança pública para atuarem em operações de natureza especial no âmbito do sistema penitenciário, o governo de Rondônia realizou, na segunda-feira (1º), a cerimônia de abertura da 6ª edição do Curso de Ações Penais. O evento ocorreu no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia (OAB/RO), em Porto Velho, reunindo autoridades, instrutores e participantes de diversos estados brasileiros.
O curso é executado pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Escola Estadual de Serviços Penais (Esep), em parceria com a Força Penal Nacional (FPN). Com duração de três semanas, a formação segue até o dia 22 de setembro, no centro de treinamento Thiago Alfaia dos Santos, em Porto Velho. A capacitação é voltada para policiais penais do estado de Rondônia, além de profissionais mobilizados de outras unidades da Federação e integrantes de forças policiais afins.
A formação prepara os profissionais com foco no uso adequado da força, legalidade e respeito aos princípios dos direitos humanos
Ao todo, 65 policiais penais e federais participam da formação, representando instituições, como:
Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (GAPE);
Polícia Penal Federal (Força Penal Nacional);
Penitenciária Federal de Porto Velho;
Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen); e
Polícia Penal do estado de Mato Grosso.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha investir na qualificação dos profissionais que atuam no sistema penitenciário é fundamental para garantir uma sociedade mais segura. “Essa capacitação fortalece a atuação integrada e reflete diretamente na proteção da população”, ressaltou.
CAPACITAÇÃO E INTEGRAÇÃO
Segundo o coordenador pedagógico da FPN, Claudevan da Costa as parcerias entre as instituições visam fortalecer e modernizar a polícia penal no estado. “O curso de alta performance tem como objetivo especializar os policiais penais em intervenção tática e escolta prisional, promovendo a excelência na prestação de serviços com práticas reconhecidas nacionalmente”, destacou.
O policial penal Caio Borges, chefe do Departamento de Operações Penitenciárias do Iapen, no estado do Acre, ressaltou o valor da cooperação interestadual: “É uma parceria importante que reúne policiais de vários estados do país. Essa integração, por meio da capacitação é o que fortalece a Polícia Penal, permitindo que desempenhemos um serviço melhor para a nossa sociedade”, afirmou.
Segundo o diretor-geral da Polícia Penal de Rondônia, Célio Luiz de Lima a preparação é um pilar fundamental para o desempenho de excelência. “Este curso representa um verdadeiro desafio para todos os envolvidos. Requer foco, perseverança e comprometimento, mas os frutos dessa dedicação serão visíveis na prática. A Polícia Penal tem papel essencial no combate ao crime, e o aprimoramento contínuo é indispensável.”, salientou.
O secretário da Sejus, Marcus Rito, também salientou a importância do curso: “A parceria entre a Sejus e a Força Penal Nacional representa um avanço significativo para a formação dos nossos policiais penais. Com essa capacitação, elevamos o padrão operacional e a integração entre as forças, promovendo uma atuação mais eficaz e alinhada com os princípios de direitos humanos e legalidade”, pontuou.
