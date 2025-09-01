Governo  inicia 4ª edição da Campanha vacinação noa municípios com foco no combate ao sarampo

Publicada em 01/09/2025 às 10h46
As equipes da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) saíram no domingo (31), de Porto Velho, rumo aos 13 municípios que participam da 4ª edição da Campanha do governo de Rondônia Vacinação Sem Fronteira. Realizada de 1º a 10 de setembro, a ação busca apoiar as equipes municipais de saúde na atualização da caderneta de vacinação da população e reforçar a barreira sanitária de Rondônia diante do aumento de casos de sarampo no país vizinho, a Bolívia.
A campanha contempla nove municípios de fronteira — Porto Velho (Ponta do Abunã), Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Pimenteiras do Oeste e Cabixi — além de quatro cidades com baixa cobertura vacinal: Alvorada do Oeste, Cacaulândia, Corumbiara e Santa Luzia d’Oeste.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o ato reforça o comprometimento do governo do estado em garantir suporte técnico e logístico às equipes locais, fortalecendo a imunização da população e a barreira sanitária estadual.
SARAMPO
Segundo a coordenação de imunização da Agevisa/RO, o foco deste ano é a vacinação contra o sarampo, doença altamente contagiosa, capaz de infectar até 18 pessoas a partir de um único doente. A prioridade é a aplicação da dose zero, indicada para crianças de 6 a 11 meses e 29 dias, além da oferta da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e da dupla viral (sarampo e rubéola) para crianças, adolescentes e adultos. Profissionais de saúde também fazem parte do público-alvo.
A ação leva vacinas, insumos e equipes de saúde a 13 municípios da fronteira e de baixa cobertura vacinal
O cenário epidemiológico reforça a importância da iniciativa. Rondônia notificou, até 18 de agosto, 12 casos suspeitos de sarampo, dos quais 7 foram descartados laboratorialmente e 5 permanecem em investigação. Na Bolívia, país vizinho e rota de intensa circulação populacional, já foram confirmados 283 casos da doença até o dia 28 de agosto, segundo o Ministério da Saúde local.
FORTALECIMENTO
De acordo com o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, a campanha fortalece a imunização nos municípios mais vulneráveis e consolida Rondônia como referência em vigilância em saúde na Região Norte. “A Vacinação Sem Fronteira é uma estratégia fundamental para proteger nossas comunidades, evitar a reintrodução de doenças e ampliar a cobertura vacinal, garantindo mais segurança para todos”, destacou.
A saída simbólica das equipes contou com a participação do titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, e do secretário municipal de Saúde de Porto Velho, Jaime Gazola. As autoridades acompanharam a organização do comboio que leva vacinas, insumos, vacinadores e toda a estrutura necessária para apoiar os municípios da fronteira.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!