Governo impulsiona economia através de turismo no Duelo na Fronteira

Publicada em 24/09/2025 às 10h31
De 22 a 27 de outubro, acontece no município de Guajará-Mirim, o Duelo na Fronteira 2025, no bumbódromo Márcio Menacho. O evento, promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), com apoio da prefeitura do município e da Associação Cultural Waraji (ACW), impulsiona o desenvolvimento econômico e cultural, consolidando o turismo como um importante ponto econômico na região.
O Duelo na Fronteira é reconhecido como patrimônio cultural imaterial do estado de Rondônia, valorizando a tradição dos bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho, com apresentações artísticas e shows que fortalecendo a identidade cultural rondoniense. A preparação para o festival iniciou em 25 de agosto, com o investimento do governo de Rondônia no valor de R$442.065 mil, para a reforma do pátio e calçadas do bumbódromo, local onde acontece as festividades.
A preparação para o festival iniciou em 25 de agosto, com a reforma do pátio e calçadas do bumbódromo
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Duelo na Fronteira é a celebração da identidade, da força do povo rondoniense e da valorização das tradições. “O governo de Rondônia tem trabalhado para fortalecer a cultura, investindo em eventos como esse para preservar nossa história e estimular o turismo cultural”, ressaltou.
FOMENTO À ECONOMIA
Durante o festival, o aumento no fluxo de turistas eleva a procura por hotéis, pousadas, restaurantes e serviços, aquecendo a economia do município e gerando emprego e renda para a população.
Segundo a proprietária de uma pousada no município, Gabriele Cury, o impacto econômico do evento é visível. “Precisamos contratar mais funcionários devido ao grande fluxo de turistas que vêm assistir ao duelo. Isso gera emprego e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico local”, destacou.
O secretário da Sejucel, Paulo Higo, salientou a importância de integrar a cultura com a economia no festival que é um marco para a cultura rondoniense. “O Duelo na Fronteira mobiliza a cidade de Guajará-Mirim e toda a região. Esse é o momento da população se encontrar, celebrar e fortalecer os laços com sua própria história.”
