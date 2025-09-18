Governo impulsiona agricultura familiar com entrega de roçadeiras em Candeias do Jamari

Publicada em 18/09/2025 às 08h19
Agricultores que fazem parte da Associação Nova Esperança, na Comunidade Rancho Alegre, em Candeias do Jamari, formada por beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), receberam do governo de Rondônia, 36 roçadeiras. A entrega foi feita pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), na terça-feira (16). A ação fortalece a agricultura familiar no município de Candeias do Jamari e foi viabilizada com recursos estaduais e federais.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que “a gestão tem trabalhado para fortalecer a agricultura familiar, garantindo acesso às máquinas e equipamentos que realmente fazem diferença na vida do pequeno produtor. Essas roçadeiras representam mais do que ferramentas de trabalho, elas são instrumentos de dignidade e desenvolvimento para nossas famílias rurais.”
DIA A DIA DO AGRICULTOR
Segundo a produtora rural do Rancho Alegre, Cristina de Sousa Oliveira, que mora na região desde 2018, a chegada das roçadeiras é fundamental. “É muito importante e muito necessário. Nós usávamos uma roçadeira bem velhinha, além de enxada e foice. Esse equipamento vai ajudar muito na melhoria da nossa produção”, declarou expressando a gratidão da comunidade.
Produtor Geraldo recebeu equipamento para impulsionar sua produção
O produtor Geraldo também compartilhou a satisfação “vai ajudar muito na nossa propriedade. Antes era de qualquer jeito, manual, enxada. Agora vai melhorar, cada vez mais, a situação”, disse.
O secretário de Agricultura, Luiz Paulo, enfatizou o compromisso do estado com os pequenos produtores. “Com essa entrega, mostramos na prática que a agricultura familiar está no centro das nossas ações. Estamos atentos às necessidades locais, para que cada agricultor rondoniense tenha condições de produzir mais e melhor.”
A secretária da Associação de Produtores Rurais Nova Esperança, Helen Majorier, frisou a importância da iniciativa para o fortalecimento da agricultura familiar no estado. “Esse apoio chega em boa hora e faz toda a diferença no nosso dia a dia. Esse incentivo fortalece a agricultura familiar, dá mais dignidade ao produtor e abre novas perspectivas para o futuro das nossas propriedades. Em nome da associação, agradecemos por esse olhar atento às necessidades do campo.”
