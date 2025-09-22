Governo garante cirurgia para bebê de Ariquemes com cardiopatia congênita complexa

Publicada em 22/09/2025 às 08h41
Mathias André ainda nem nasceu, mas já é um herói. Ele é apenas um bebê, ainda na barriga de sua mãe, que foi diagnosticado com uma cardiopatia congênita complexa, porém sua jornada de vida possui, além de desafios, a esperança. O bebê passará por uma cirurgia no Hospital do Coração (HCor), um hospital de referência em cardiologia no Brasil.
Após a confirmação do quadro, a família recebeu o suporte do governo de Rondônia, por meio do programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), que viabilizou o encaminhamento para um hospital de referência em cardiologia pediátrica em São Paulo. Atualmente, Helen Kassia Pires de Souza e o marido, Kevin Daniel, estão acolhidos em uma casa de apoio vinculada ao hospital de referência, especializada para famílias de crianças com cardiopatias, onde recebem orientação e acompanhamento diário.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o TFD é um mecanismo essencial para a saúde do paciente. “O governo do estado tem trabalhado para que as famílias possam ter esperança de dias melhores. Neste caso, Mathias, ainda na barriga da mãe, tem grandes chances de ter uma vida normal, com acompanhamento médico até a cirurgia”, pontuou.
Helen Kassia, de Ariquemes, gestante de 8 meses, terá bebê sob cuidados no HCor
COMO TUDO COMEÇOU
A gestante Helen Kassia Pires de Souza, 23 anos, da cidade de Ariquemes, está com 8 meses de gravidez. Até a 31ª semana, o pré-natal seguia sem alterações, mas durante um exame de rotina foi solicitado um ecocardiograma fetal, que revelou alterações cardíacas graves. Trata-se de uma cardiopatia canal-dependente. Isso significa que a circulação sanguínea do bebê dependerá da manutenção do canal arterial aberto após o nascimento.
A condição exige que o parto ocorra em um centro terciário, com estrutura especializada em cirurgia cardíaca neonatal e equipe de hemodinâmica. Após o diagnóstico preliminar em Porto Velho, a família foi orientada a dar entrada no programa TFD. Com os resultados em mãos, a análise médica confirmou a indicação de transferência, e o hospital de referência aceitou o caso.
O casal está acolhido em uma casa de apoio vinculada ao hospital de referência em cardiopatia neonatal, onde aguardam o parto.
A médica Celma Calixto, coordenadora do TFD, ressalta o impacto do programa na vida das famílias atendidas. “O TFD, mais uma vez, proporciona esperança para uma família. A finalidade do programa é oportunizar que as famílias possam ver seu ente querido vivendo com as melhores condições de saúde possíveis, dentro de suas circunstâncias”, destaca.
PARTO E CIRURGIA PROGRAMADA
O parto do pequeno Mathias está agendado para o dia 7 de outubro, com internação da mãe um dia antes. Logo após o nascimento, o bebê será submetido a novos exames para confirmar o diagnóstico e preparar a equipe médica para a cirurgia cardíaca neonatal. Apesar das dificuldades iniciais, a família destaca a acolhida, empatia e agilidade da equipe médica e assistentes sociais desde a aprovação da transferência. “Fomos bem recebidos no hospital e na casa de apoio. Todas as nossas dúvidas foram esclarecidas, e estamos sendo acompanhados com muito cuidado”, afirmou Kevin, pai do bebê.
Helen Kassia relata que agora todos aguardam com fé e esperança a chegada do Mathias. “Estamos ansiosos e esperançosos com a chegada do nosso filho e a cirurgia que ele vai precisar para poder ter uma vida mais saudável”.
Segundo o titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, a Sesau assegura que as famílias tenham acesso à esperança e à saúde, com resultados positivos nos atendimentos que recebem.
