Governo fortalece proteção social e atenção materno-infantil à gestantes no Vale do Guaporé

Com foco em fortalecer a rede de proteção social e garantir mais dignidade às famílias rurais, o governo de Rondônia em parceria com a Prefeitura de Costa Marques, promoveram uma grande mobilização comunitária no distrito de São Domingos do Guaporé. A iniciativa, que aconteceu no dia 3 de setembro, teve como objetivo unir assistência técnica, cidadania e cuidado com as gestantes.
Um dos principais destaques da ação, executada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), foi a integração do programa Mamãe Cheguei, levando atenção especial às gestantes e suas famílias, que receberam orientações sobre saúde materno-infantil, e 19 kits com roupas, fraldas, mantas, itens de higiene, banheira e bolsa de maternidade, além de 18 cestas de alimentos diversos, como macaxeira, banana, farinha, hortaliças, verduras e biscoitos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), garantindo segurança alimentar e incentivando a agricultura familiar.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Mamãe Cheguei representa acolhimento, segurança e amor. “Através do programa, o governo promove o cuidado com a vida desde o início, fortalecendo o bem-estar das famílias e o futuro do nosso estado”, salientou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou que a ação é resultado da soma de esforços em favor das famílias. “O Mamãe Cheguei é uma das políticas públicas mais importantes para o acolhimento das mães em Rondônia. Por meio da união entre governo e os municípios, conseguimos chegar até as comunidades mais distantes, levando dignidade, segurança alimentar e cuidado desde o início da vida.”
A gerente regional da Emater-RO do Vale do Guaporé, Jaqueline Ribeiro Rosa, reforçou que a instituição tem um papel essencial de unir assistência técnica com inclusão social. “Trabalhamos para levar tecnologia, cidadania, saúde e dignidade às famílias rurais. A parceria com a Seas mostra que estamos comprometidos em cuidar da família como um todo.”
Já o gerente local da Emater-RO, em São Domingos do Guaporé, Wagner Borges de Oliveira, destacou o impacto da ação. “Esse trabalho foi construído em conjunto e demonstra o quanto é importante estar próximo das famílias, ouvindo suas necessidades e oferecendo apoio real. Nosso objetivo é transformar o dia a dia das comunidades rurais.”
