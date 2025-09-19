Governo entrega mais 11 kits de proteção individual a catadores de materiais recicláveis

Publicada em 19/09/2025 às 14h42
Como parte do projeto Rondônia Recicla, criado pelo governo de Rondônia, com o objetivo de promover a inclusão social, garantir a segurança no trabalho e aumentar a produtividade dos catadores de materiais recicláveis, a Secretaria de Estado da Mulher, da Família da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), entregou nesta sexta-feira (19), mais uma remessa de kits de equipamentos de proteção individual (EPIs), desta vez para 11 trabalhadores que atuam na coleta seletiva em Itapuã do Oeste, a 113 quilômetros de Porto Velho. A entrega ocorreu na sede da Cooperativa de Materiais Recicláveis (Cata+).
Esta foi a quinta entrega de EPIs realizada pela Seas. A primeira ocorreu em Ji-Paraná, durante a Rondônia Rural Show Internacional, no mês de maio; a segunda em Porto Velho, no mês de agosto; a terceira em Rolim de Moura, no mesmo mês; e a quarta, também em agosto, em Pimenta Bueno. Ao todo já foram contemplados 110 catadores com os equipamentos de proteção. A estimativa do governo estadual é entregar cerca de 2 mil, com investimento de R$ 775.180 na aquisição dos kits.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, além de ser uma das medidas de proteção para os catadores, o projeto com a distribuição de EPIs, também serve como incentivo para os municípios avançarem com a implantação da coleta seletiva. “Com o apoio dos municípios, com certeza teremos um destino melhor para os resíduos sólidos, com uma gestão eficiente, que refletirá na proteção ambiental e melhoria da qualidade de vida, nos aspectos social, ambiental e econômico, transformando em artigo de luxo o que seria destacado como lixo”, pontuou.
Ao destacar a importância desses equipamentos para melhor segurança e proteção da saúde dos profissionais da coleta seletiva, a secretária da Seas, Luana Rocha, reforçou que está aberto, até o próximo dia 30, o edital de convocação para cadastro desses trabalhadores, visando à entrega de equipamentos de proteção em todo o estado. “A entrega desses equipamentos foi uma decisão tomada pelo governo estadual, após diagnóstico técnico-operacional realizado pela equipe técnica da Seas mostrar que a maioria dos catadores atuava sem qualquer proteção, colocando em risco sua saúde e de seus familiares”, disse.
RONDÔNIA RECICLA
O público-alvo do projeto Rondônia Recicla, são pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) como catadoras de materiais recicláveis no estado de Rondônia, que comprovem atuação contínua na atividade, de forma autônoma ou registradas em associações e cooperativas formalmente constituídas.
COMPOSIÇÃO DO KIT
Máscaras Respiratórias (6)
Avental de PVC Forrado (1)
Abafador de ruído (1)
Protetor Auricular Tipo Concha (1)
Óculos de Segurança (2)
Calças Brim Leve com faixa refletiva (2)
Colete Sinalizador Faixa Refletiva Fluorescente (1)
Camiseta Manga Longa (1)
Botinas de Segurança (1)
Luvas Anticorte (2)
Chapéu Árabe com protetor de pescoço (1)
