Publicada em 08/09/2025 às 08h44
O volume de investimento do governo de Rondônia em estradas impressiona, já são mais de R$ 1,3 bilhão investidos, de 2019 a 2025, em estradas estaduais e também municipais, conforme levantamento do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO). Os recursos são transformados em mais segurança, bem-estar e melhor logística no estado. A exemplo da obra mais recentemente inaugurada, a da RO-370, rodovia do Boi. Antes, apresentava muita poeira no verão e atoleiros no período chuvoso, agora com a finalização da obra onde recebeu uma camada asfáltica de 10 centímetros traz mais desenvolvimento no Cone Sul.
Outro investimento em estrada que representa um feito histórico para o estado é a estrada do Belmont, que recebe um grande volume de caminhões seguindo para os portos da Capital. Ela já esteve em condições precárias, porém com o investimento recebido, conta, hoje com uma melhor infraestrutura. O serviço realizado na Curva do Jacaré, localizada na RO-473, entre Urupá e Alvorada do Oeste colocou fim aos transtornos com atoleiros naquele trecho.
Outra obra que chama atenção no estado pelo resultado conquistado é a revitalização e construção da ciclovia na rodovia 479 em Rolim de Moura, saída para a BR-364, uma rodovia ampla, moderna e segura. Já a reabilitação asfáltica da RO-460 de Buritis até a BR-421, sentido Ariquemes, deixou o acesso mais adequado para atender intenso tráfego de veículos leves e pesados, trazendo mais segurança e trafegabilidade. Esses são alguns exemplo de que as melhorias nas estradas estão por toda parte do estado.
LOGÍSTICA E PROGRESSO
O governador de Rondônia, Marcos Rocha explica que, além de atender a necessidade da população em seu direito básico de ir e vir, as estradas são importantes conexões para escoar o que é produzido em Rondônia para outros estados e países. “O estado tem uma das melhores economias do Brasil, negócios que prosperam, empregos em abundância, recorde de exportações e um setor agrícola produtivo, o que justifica manter o ritmo de investimentos aquecido na manutenção e pavimentação das estradas.”
O governador de Rondônia, Marcos Rocha evidencia, ainda, que a melhoria das estradas pelo governo do estado contempla o diferencial de aplicar asfalto de alta durabilidade e construir pontes de concreto em substituição às de madeira. “Esses investimentos em uma infraestrutura logística moderna e de qualidade estão transformando Rondônia, gerando mais qualidade de vida e progresso”.
INVESTIMENTOS
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, explicou que para alcançar esse volume de investimentos e velocidade em frentes de serviços para execução das obras, o governo de Rondônia está constantemente investindo em condições para que o trabalho aconteça de forma mais ágil e eficiente. O órgão é responsável por mais de 6 mil quilômetros de rodovias, além dos trabalhos realizados em apoio às prefeituras.
“O DER-RO conta com 15 residências regionais; seis usinas de asfalto com modernas estruturas de produção de asfalto quente; duas carretas/usinas de microrrevestimento; reforço de 100 caminhonetes alugadas e de maquinários, a exemplo dos caminhões basculantes, retroescavadeiras e uma equipe comprometida em entregar serviços de qualidade à população.’’ considera o diretor.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!