Governo de Rondônia soluciona problema histórico com entrega de títulos no bairro Costa e Silva

Publicada em 20/09/2025 às 11h15
Emoção, alegria, gratidão e vitória. Esse é um dia que ficará marcado na história das 116 famílias do bairro Costa e Silva, em Porto Velho, devido à conquista histórica, que aconteceu na tarde desta sexta-feira (19), no auditório da Escola Major Guapindaia, com a entrega feita pelo governo de Rondônia de títulos urbanos para moradores que esperavam pela escritura há décadas.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha entregou cada um dos títulos aos moradores e disse que a iniciativa fortalece as ações do Programa Regulariza Rondônia, coordenado pela Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat), lançado na manhã desse mesmo dia com entrega de títulos no Núcleo 10 de Junho, no bairro Três Marias.” O novo programa do governo de estado tem a missão de dar uma nova guinada na regularização dos lares rondonienses, estendendo o benefício para áreas urbanas e rurais de todos os municípios do estado.”
O governador também destacou o impacto positivo da regularização no progresso do estado.” Essa entrega de títulos faz parte do compromisso do governo de Rondônia em proporcionar mais dignidade para as famílias rondonienses e gerar mais desenvolvimento para o estado, que está destacando-se como um bom lugar para viver e trabalhar, através das ações do governo do estado, que tem fortalecido serviços, obras e programas para beneficiar a população dos 52 municípios.
O secretário da Sepat, David Inácio, destacou que nos últimos dois anos o governo do estado já investiu mais de R$ 40 milhões na regularização fundiária de Rondônia. “Temos condições de entregar muito mais títulos devido à destinação de recursos, tecnologias e parcerias, para, através da regularização, levar mais dignidade, segurança jurídica e oportunidades para as famílias rondonienses e contribuir para o desenvolvimento do estado.” Cada lar escriturado significa que aquela família tem o seu direito a moradia garantido, está sobre a proteção do estado e o imóvel é valorizado.
VIBRARAM DE ALEGRIA
Entre os beneficiados no Costa e Silva está Maria Helena da Silva, 85 anos
Os moradores do bairro Costa e Silva vibraram a cada entrega dos títulos, comemorando a vitória uns dos outros em finalmente terem o título de suas casas em mãos. O problema que se arrastava por décadas foi vencido através das ações estratégicas do governo de Rondônia, através da Sepat, e além do bairro Costa e Silva e Três Marias, deve alcançar muito mais bairros em Porto Velho ainda esse ano.
Entre os beneficiados no Costa e Silva está Maria Helena da Silva, 85 anos, que explicou o motivo de tamanha alegria ao receber o título.” Hoje é um dia de recordar a luta para ter uma moradia, todas as conquistas, é um momento de gratidão, muitos vizinhos meus morreram esperando o título, mas eu consegui viver esse momento. Sozinha com dois filhos para criar, Maria conseguiu o terreno onde há 40 anos é seu lar, e trabalhava até nos fins de semana fazendo faxina para construir a casa, e no início era só de madeira sem nem ter um piso, mas hoje está do jeito que ela gosta e escriturada.
A cerimônia também foi marcada pela honra à memória do falecido presidente do bairro, José Félix, mas conhecido como “Pera”. A filha dele, a dona de casa Vera Lúcia da Silva, se encheu de alegria ao relatar o esforço do pai em lutar por melhorias para o Costa e Silva e de vivenciar a vitória dos moradores do bairro. “É um orgulho para o bairro, Deus já recolheu o meu pai, que tanto batalhou para isso, mas nós temos aqui a nossa rainha, nossa mãe que vai fazer 90 anos esse mês, e recebeu esse título como um presente que meu pai deixou para ela. Não importa o tempo que passou, que foram 38 anos, o que importa é que valeu a pena, só temos gratidão ao governo de Rondônia.
